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MLB／大谷翔平26轟追上排頭 再破隊史最暴力開轟紀錄

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
暌違兩年再返洋基球場，大谷翔平用全壘打向紐約球迷打招呼。 路透社
暌違兩年再返洋基球場，大谷翔平用全壘打向紐約球迷打招呼。 路透社

暌違兩年再返洋基球場，大谷翔平用全壘打向紐約球迷打招呼，他在第1局就掃出陽春砲，再度以26轟與藍鳥隊小葛雷諾（VladimirGuerrero Jr.）並列全壘打榜排頭。

大谷翔平生涯僅對戰過洋基4場、在洋基球場打過3場，皆發生在2018年，全數都是擔任指定打擊出賽，3戰累積9打數沒有安打、吞下5次三振，但也有4次保送。

生涯在洋基球場的第14打席、10打數，大谷翔平今天在第1局面對投手金恩（Michael King），將一記落在內角低的80哩曲球炸裂成中右外野方向陽春砲，幫助天使先馳得點。

大谷這一轟也再度刷新暴力擊球紀錄，擊球初速達117.2哩（約188.6公里），成為2015年引進Statcast追蹤這項數據以來，天使隊史的最快擊球初速全壘打紀錄，刷新自己在5月底締造的117哩。

洋基 大谷翔平

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