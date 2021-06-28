MLB／對左打無進攻優勢 張育成繼續坐冷板凳

今日（28日）效力於印地安人隊的台灣好手張育成於8局以三壘手身份替補上場，不過沒有獲得打擊機會，終場以2：8敗給雙城，身爲右打的他對左投沒有進攻上的成績優勢，可能是陣中地位略顯尷尬的主因之一。

身為先發一壘手布萊德利（Bobby Bradley）的替補右打，近6場比賽坐冷板凳的張育成沒有發揮出對左投的優勢，本季僅繳出.132 / .178 / .191的打擊三圍，甚至比布萊德利的.133/ .316/ .533還差。

至於對上右投，布萊德利有著.267/ .313/ .578的打擊三圍，張育成即使有著比對上左投更好的成績.235 / .257 / .471，綜合來看卻能被前者完全取代。

至於其他內野守位，準MVP三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）不提，游擊手有25歲的羅沙里歐（Amed Rosario）坐鎮本季也有著.270打擊率與.716的攻擊指數（OPS），農場則有更年輕的新秀在等著卡位，如22歲的吉曼尼茲（Andrés Giménez）、新秀排名第五的阿瑞亞斯（Gabriel Arias）、第16的米勒（Owen Miller）等，張育成逐漸被邊緣化的可能性將越來越大。