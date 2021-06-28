快訊

AZ疫苗七月恢復供貨 指揮中心：希望包括台灣

鐵路刺警案17年定讞 法官評：還有無法逃避的問題

MLB／對左打無進攻優勢 張育成繼續坐冷板凳

聯合新聞網 / 綜合報導
張育成 美聯社
張育成 美聯社

今日（28日）效力於印地安人隊的台灣好手張育成於8局以三壘手身份替補上場，不過沒有獲得打擊機會，終場以2：8敗給雙城，身爲右打的他對左投沒有進攻上的成績優勢，可能是陣中地位略顯尷尬的主因之一。

身為先發一壘手布萊德利（Bobby Bradley）的替補右打，近6場比賽坐冷板凳的張育成沒有發揮出對左投的優勢，本季僅繳出.132 / .178 / .191的打擊三圍，甚至比布萊德利的.133/ .316/ .533還差。

至於對上右投，布萊德利有著.267/ .313/ .578的打擊三圍，張育成即使有著比對上左投更好的成績.235 / .257 / .471，綜合來看卻能被前者完全取代。

至於其他內野守位，準MVP三壘手拉米瑞茲（Jose Ramirez）不提，游擊手有25歲的羅沙里歐（Amed Rosario）坐鎮本季也有著.270打擊率與.716的攻擊指數（OPS），農場則有更年輕的新秀在等著卡位，如22歲的吉曼尼茲（Andrés Giménez）、新秀排名第五的阿瑞亞斯（Gabriel Arias）、第16的米勒（Owen Miller）等，張育成逐漸被邊緣化的可能性將越來越大。

相關新聞

MLB／克蕭8局狂飆13K！變化球抓打者 近4年來單場最多三振

道奇隊今日在主場以7：1擊敗芝加哥小熊，王牌克蕭（Clayton Kershaw）主投8局失1分，創下本季新高的13次三振，值得一提的是，這13K全是由他拿手的變化球拿下。

MLB／明星賽第一階段票選 小葛雷諾人氣王、大谷翔平稱霸DH

聯盟今（28日）公布明星賽第一階段票選結果，天使隊大谷翔平在指定打擊（DH）的項目中以196萬票高居第一，而總選票數第一的則是本季全壘打王的藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）

MLB／對左打無進攻優勢 張育成繼續坐冷板凳

今日（28日）效力於印地安人隊的台灣好手張育成於8局以三壘手身份替補上場，不過沒有獲得打擊機會，終場以2：8敗給雙城，身爲右打的他對左投沒有進攻上的成績優勢，可能是陣中地位略顯尷尬的主因之一。

MLB／陳聖平單場2支長打 本季第2轟出爐

旅美亞利桑那響尾蛇隊小聯盟低階1A野手陳聖平手感佳，今天單場2支長打、2局敲出個人本季第2轟，但球隊終場仍以7比8不敵科...

場邊人語／前紅襪鐵捕瓦瑞泰克 從小到大棒棒技壓

現年49歲的瓦瑞泰克 (Jason Varitek)，曾經代表美國參加在西班牙巴塞隆納舉行的第25屆夏季奧運會，在與賽棒球項目的8支球隊名列第4。從1997年9月24日到2011年9月25日之間，效力於美國職棒大聯盟 (MLB) 波士頓紅襪隊，是大聯盟登錄的第17195名球員，職司捕手。

MLB／擊球初速突破天際 亞古納全壘打創勇士隊史紀錄

今日勇士作客的比賽以4：0打敗地主紅人，陣中新星亞古納（Ronald Acuna Jr.）與菜鳥穆勒（Kyle Muller）展現天賦，分別以擊球初速117.4英里的全壘打與5局無失分的表現帶領球隊取勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。