MLB／明星賽第一階段票選 小葛雷諾人氣王、大谷翔平稱霸DH

聯盟今（28日）公布明星賽第一階段票選結果，天使隊大谷翔平在指定打擊（DH）的項目中以196萬票高居第一，而總選票數第一的則是本季全壘打王的藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），拿下270萬人氣選票。

大谷翔平的人氣高，即便是指定打擊二到四名：馬丁尼茲（J.D. Martinez）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、梅瑟德斯（Yermin Mercedes）三人加起來的票數也不及他的196萬。

總票數方面則充滿了年輕的氣息，全壘打、打點數稱冠的小葛雷諾以270萬票拿下第一，第二是勇士隊外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.）的251萬票，第三為皇家隊當家捕手培瑞茲（Salvador Perez）的215萬，第四則是「聯盟第一人」的天使隊楚奧特（Mike Trout）208萬，而第五為教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的205萬，其中有3人不到24歲。

明星賽選票最終將統計至美國時間周四晚間9點，每個守位將取前3名（外野9名）進入名單，分項票數最高者則為先發球員，而明星賽將在7月14日於洛磯隊主場舉辦。