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MLB／陳聖平單場2支長打 本季第2轟出爐

中央社 / 台北28日電
旅美小聯盟球員陳聖平開轟。 資料照(中央社)
旅美小聯盟球員陳聖平開轟。 資料照(中央社)

旅美亞利桑那響尾蛇隊小聯盟低階1A野手陳聖平手感佳，今天單場2支長打、2局敲出個人本季第2轟，但球隊終場仍以7比8不敵科羅拉多洛磯隊。

美國職棒小聯盟低階1A賽事，今天響尾蛇隊與洛磯隊交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打第一棒、守二壘。

陳聖平今天首局首打席就敲出二壘打，接著靠隊友安打、球隊跑回第一分，2局陳聖平開轟，陽春砲幫助球隊添分，3局打擊機會敲出內野高飛球出局，5局吞下三振，7局敲出二壘方向滾地球出局。

陳聖平今天總計5打數敲出2支安打，包括1發全壘打，吞下1次三振，貢獻1分打點、有2得分，賽後打擊率1成97。

今天比賽兩隊攻勢集中在前半段，3局打完響尾蛇隊5比7落後，洛磯隊6局多添1分保險分，響尾蛇隊7局下半有攻勢，靠著賈西亞（Manuel Garcia）2分砲追分，但攻勢沒有延續，響尾蛇隊吞下敗仗。

陳聖平 洛磯

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