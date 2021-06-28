MLB／克蕭8局狂飆13K！變化球抓打者 近4年來單場最多三振

道奇隊今日在主場以7：1擊敗芝加哥小熊，王牌克蕭（Clayton Kershaw）主投8局失1分，創下本季新高的13次三振，值得一提的是，這13K全是由他拿手的變化球拿下。

We got vintage Kersh tonight. pic.twitter.com/RCxBCFNZw3 — MLB (@MLB) June 28, 2021

克蕭此役8局的投球內容中僅被敲出4支安打，包括小熊游擊手貝茲（Javier Baez）的陽春砲，失分與保送各1，另有13K的精彩表現，似乎已擺脫前兩場先發皆吞敗的低潮，防禦率也降至3.25。

據《ESPN Stats & Info》推特指出，克蕭今天所有的三振數皆是由他的變化球拿下，這是自2008年（開始統計球種）後第二多，他今天製造的26次揮空有22次是透過滑球，而上次他投出單場至少13次三振，要追溯到2017年7月9日，這也是他繼2018年8月之後，第二次投滿8局，33歲的他即便球速不若以往，還是有能力透過控球與高品質的變化球解決打者。