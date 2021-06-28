快訊

列「高風險七國」防Delta病毒 一張圖表看懂入境檢疫新措施

創單日死亡個案數新低！今新增3死 累計623人死

MLB／克蕭8局狂飆13K！變化球抓打者 近4年來單場最多三振

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇隊左投克蕭恢復王牌身手。 美聯社
道奇隊左投克蕭恢復王牌身手。 美聯社

道奇隊今日在主場以7：1擊敗芝加哥小熊，王牌克蕭（Clayton Kershaw）主投8局失1分，創下本季新高的13次三振，值得一提的是，這13K全是由他拿手的變化球拿下。

克蕭此役8局的投球內容中僅被敲出4支安打，包括小熊游擊手貝茲（Javier Baez）的陽春砲，失分與保送各1，另有13K的精彩表現，似乎已擺脫前兩場先發皆吞敗的低潮，防禦率也降至3.25。

據《ESPN Stats & Info》推特指出，克蕭今天所有的三振數皆是由他的變化球拿下，這是自2008年（開始統計球種）後第二多，他今天製造的26次揮空有22次是透過滑球，而上次他投出單場至少13次三振，要追溯到2017年7月9日，這也是他繼2018年8月之後，第二次投滿8局，33歲的他即便球速不若以往，還是有能力透過控球與高品質的變化球解決打者。

道奇 小熊 Clayton Kershaw

延伸閱讀

MLB／用「臨檢」拐氣？ 克蕭力挺薛則：挑戰失敗應有懲處

MLB／手指腫脹只能板凳待命 金河成砲轟克蕭

MLB／勇士火力全開 首度轟垮道奇王牌克蕭

MLB／無安打比賽激增 道奇克蕭：這不是好事

相關新聞

MLB／克蕭8局狂飆13K！變化球抓打者 近4年來單場最多三振

道奇隊今日在主場以7：1擊敗芝加哥小熊，王牌克蕭（Clayton Kershaw）主投8局失1分，創下本季新高的13次三振，值得一提的是，這13K全是由他拿手的變化球拿下。

MLB／擊球初速突破天際 亞古納全壘打創勇士隊史紀錄

今日勇士作客的比賽以4：0打敗地主紅人，陣中新星亞古納（Ronald Acuna Jr.）與菜鳥穆勒（Kyle Muller）展現天賦，分別以擊球初速117.4英里的全壘打與5局無失分的表現帶領球隊取勝。

達比修不斷求新求變 向史上最強亞洲投手邁進

提起達比修有，他在場下的一舉一動常比場上精彩表現更引人注意。他初到大聯盟首次登板（被轟五分下場）的賽後感言：「大聯盟跟日職水準大不相同。在日職打得好的洋將差不多只有2A水準，甚至算不上3A。」馬上就引

MiLB／鄧愷威先發4.1局挨2轟 無關勝敗

旅美舊金山巨人隊小聯盟高階1A投手鄧愷威今天先發出賽，總計投4.1局挨2轟、失掉2分責失分，無關勝敗，球隊終場以7比2擊...

MLB／塔提斯關鍵失誤搞砸達比修有勝投 教士1分險勝響尾蛇

教士隊日籍強投達比修有今（28）日登板先發，主投6局僅失1分，並送出7次三振（1次保送），只是原本的勝投資格在塔提斯（Fernando Tatis Jr.）7局的守備失誤後化為泡影...

MLB／不加「油」不行？王牌柯爾遭打爆 洋基又被紅襪橫掃

今年的「基襪大戰」一反眾人預期，淪為紅襪的單方面壓制，即便洋基派出王牌柯爾（Gerrit Cole）也不例外，今（28）日他主投5局就失6分，更讓10個打者站上壘包，終場洋基也以2：9輸球，系列戰二度遭到橫掃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。