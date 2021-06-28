MLB／擊球初速突破天際 亞古納全壘打創勇士隊史紀錄

今日勇士作客的比賽以4：0打敗地主紅人，陣中新星亞古納（Ronald Acuna Jr.）與菜鳥穆勒（Kyle Muller）展現天賦，分別以擊球初速117.4英里的全壘打與5局無失分的表現帶領球隊取勝。

.@ronaldacunajr24's 117.4 MPH HR is the hardest-hit batted ball ever tracked by Statcast for a @Braves player! pic.twitter.com/R6U2TRLXJ7 — MLB Stats (@MLBStats) June 27, 2021

亞古納此役再度擔任開路先鋒，合計4打數敲出2支安打，2支安打分別為陽春砲與二壘安打，替球隊貢獻本場一半的打點。其中全壘打的擊球初速高達117.4英里，是聯盟自2015年使用《Statcast》統計進階數據以來，勇士打者繳出的最快擊球初速，若放眼到全聯盟，本季也僅次於紅襪隊柯戴洛（Franchy Cordero）的118.6英里與洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的118.0英里。

而穆勒的表現同樣令人印象深刻，本季第三次登板的他主投局僅被敲1支安打，並送出多達9次三振，更拿下大聯盟生涯首勝，賽後他謙虛表示：「自己總算像個大聯盟球員了。」