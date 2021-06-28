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MLB／塔提斯關鍵失誤搞砸達比修有勝投 教士1分險勝響尾蛇

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
教士隊日籍強投達比修有。 美聯社
教士隊日籍強投達比修有。 美聯社

教士隊日籍強投達比修有今（28）日登板先發，主投6局僅失1分，並送出7次三振（1次保送），只是原本的勝投資格在塔提斯（Fernando Tatis Jr.）7局的守備失誤後化為泡影，好在後者在下個半局戴罪立功，擊出超前比數的二壘安打逆轉戰局，終場教士就以5：4擊敗響尾蛇

達比修有本季表現持續穩定，今天也繳出6局被敲6支安打，失分、保送各1，附帶7次三振的好表現，可惜7局後援投手希爾（Tim Hill）表現不穩，單局挨2失分外，塔提斯又在關鍵時刻軟手暴傳，一舉讓響尾蛇逆轉比數取得3：2領先，達比修的勝投也正式告吹，隨後卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）再敲高飛犧牲打，7局上半結束，教士以2分差落後。

好在下個半局教士馬上以5支連續安打作出回應，普洛法（Jurickson Profar）、潘恩（Tommy Pham）接連上壘，下一棒的葛利桑（Trent Grisham）敲出二壘安打追回1分，接續的柯朗沃斯（Jake Cronenworth）再打回追平分，最後塔提斯上演「道歉野球」，以一支越過三壘手頭頂的強勁飛球打下超前分，終場教士就以5：4逆轉得勝。

本場賽後，達比修有的防禦率稍稍降至2.44，名列國聯第10傑，第8勝仍需等等。塔提斯則繳出3支1，打擊率略微上升至.294，攻擊指數（OPS）仍是國聯第一的1.074。

教士 響尾蛇 達比修有 塔提斯

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