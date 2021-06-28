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MLB／不加「油」不行？王牌柯爾遭打爆 洋基又被紅襪橫掃

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基王牌柯爾壓不住紅襪火力。 美聯社
洋基王牌柯爾壓不住紅襪火力。 美聯社

今年的「基襪大戰」一反眾人預期，淪為紅襪的單方面壓制，即便洋基派出王牌柯爾（Gerrit Cole）也不例外，今（28）日他主投5局就失6分，更讓10個打者站上壘包，終場洋基也以2：9輸球，二度在系列戰遭到橫掃。

自從聯盟祭出外部物質規定後，柯爾的投球成績一落千丈，今天更是單場被敲3轟，甚至第一顆球就被紅襪中外野手赫南德茲（Enrique Hernandez）敲出首打席全壘打，同局又被狄佛斯（Rafael Devers）掃出3分砲，首局就讓球隊處於4：0的絕境。

但柯爾的惡夢還沒完，3局下馬丁尼茲（J.D. Martinez）再將球帶往中外野牆外，該局投完紅襪便取得6：0領先，柯爾合計主投5局就被敲8支安打，失的6分有5分是自責分，附帶2次保送與6次三振，防禦率上升至2.66，也吞下本季第4敗。

賽後紅襪總教練柯拉（Alex Cora）稱讚球隊的表現：「這可能是我們今年打得最好的系列戰，不論是防守或跑壘，可以不斷施壓對手，也能在關鍵時刻敲出安打。」賽後紅襪再次登上美東龍頭，以0.5場之差領先光芒，而洋基則掉至分區第四，距離紅襪還有6.5場勝差。

洋基 紅襪 Gerrit Cole

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