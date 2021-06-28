快訊

評／模擬大國衝突！美軍「北方邊境」演習的意義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／手套黏黏的成遭驅逐第1人 水手左投喊冤：只用止滑粉

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
水手左投桑提亞戈（中）5局時遭裁判認定手套內有黏性物質，被當場驅逐出場。 路透
水手左投桑提亞戈（中）5局時遭裁判認定手套內有黏性物質，被當場驅逐出場。 路透

大聯盟開抓外部物質近1周，今天出現第一位遭到驅逐出場的球員，水手左投桑提亞戈（Héctor Santiago）在5局被檢時，遭裁判認定手套內有黏性物質，按照規定當場驅逐出場，而他賽後喊冤：「我只有用止滑粉啊！」

水手以3：2擊敗白襪隊一戰，為昨天打到3局下因雨延賽的保留比賽，今天接續進行，桑提亞戈直接接替投球。

桑提亞戈投到第5局、滿壘時被換下場，裁判也在此時檢查他的裝備，而他們對桑提亞戈的手套明顯有疑，在開會討論後將他驅逐出場，球迷鼓噪聲也四起。

桑提亞戈賽後解釋，手套上的黏性物質為合法使用的止滑粉遇上汗水後形成，「裁判說他感覺我的手套內側黏黏的，但我沒有用止滑粉以外的東西。」

他表示，在大聯盟祭出新規後，「我就心想，那我就用止滑粉，這也是他們給我們的東西。」桑提亞戈進一步指出，裁判所發現的黏性物質，出現在他的手套及戴手套的手上，而非投球手，他說：「如果我們不能使用任何東西避免汗水從手中滴落、避免球滑掉，那就全部都禁止。」

桑提亞戈的手套隨即被裝進塑膠袋中，送往大聯盟官方檢查，若確認為禁止使用物質，就將遭處10場禁賽。

水手教頭瑟維斯（Scott Servais）力挺子弟兵，「手套已經被送走了，我們就等著看結果吧！但我的球員沒做錯，他們遵照規定，手套裡並無黏性物質。」

水手 白襪

延伸閱讀

MLB／狄葛隆丟2自責分本季新高 連續無失分停在31局

MLB／伊瓦迪7.2局失1分 紅襪3犧牲打擊敗洋基

MLB／大聯盟不好混 百大新秀榜首陷16支0低潮

MLB／對付左投有秘密武器？大谷翔平：但手熟爾

相關新聞

MLB／手套黏黏的成遭驅逐第1人 水手左投喊冤：只用止滑粉

大聯盟開抓外部物質近1周，今天出現第一位遭到驅逐出場的球員，水手左投桑提亞戈（Héctor Santiago）在5局被檢...

MLB／差一壘打就是完全打擊 大谷翔平：每場都想開轟

天使隊陷入連敗之際，「二刀流」大谷翔平跳出來當英雄，今天面對光芒4打數敲出3安打，分別是二壘打、三壘打、全壘打，貢獻3分...

MLB／遭大谷3戰敲5長打 光芒捕手認「已盡力壓制」

大谷翔平單場敲出二壘打、三壘打、全壘打外加盜壘，在天使以6：4擊敗光芒隊之戰瘋狂搶戲，光芒教頭凱許（Kevin Cash...

達比修不斷求新求變 向史上最強亞洲投手邁進

提起達比修有，他在場下的一舉一動常比場上精彩表現更引人注意。他初到大聯盟首次登板（被轟五分下場）的賽後感言：「大聯盟跟日職水準大不相同。在日職打得好的洋將差不多只有2A水準，甚至算不上3A。」馬上就引

MLB／今日戰績表 洋基又被紅襪橫掃基襪大戰吞6連敗

MLB今日戰績表 金鶯 2：6 藍鳥 天使 6：4 光芒 勇士 4：0 紅人 太空人 1：2 老虎 洋基 2：9 紅襪 費城人 4：2 大都會 國民 5：1 馬林魚 印地安人 2：6

MLB／25轟出爐！大谷翔平單場3長打 天使滅光芒止5連敗

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平今天打擊再發威，擊出本季個人第25支全壘打並單場進帳3打點，最後助球隊以6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。