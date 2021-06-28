MLB／手套黏黏的成遭驅逐第1人 水手左投喊冤：只用止滑粉

大聯盟開抓外部物質近1周，今天出現第一位遭到驅逐出場的球員，水手左投桑提亞戈（Héctor Santiago）在5局被檢時，遭裁判認定手套內有黏性物質，按照規定當場驅逐出場，而他賽後喊冤：「我只有用止滑粉啊！」

水手以3：2擊敗白襪隊一戰，為昨天打到3局下因雨延賽的保留比賽，今天接續進行，桑提亞戈直接接替投球。

桑提亞戈投到第5局、滿壘時被換下場，裁判也在此時檢查他的裝備，而他們對桑提亞戈的手套明顯有疑，在開會討論後將他驅逐出場，球迷鼓噪聲也四起。

桑提亞戈賽後解釋，手套上的黏性物質為合法使用的止滑粉遇上汗水後形成，「裁判說他感覺我的手套內側黏黏的，但我沒有用止滑粉以外的東西。」

他表示，在大聯盟祭出新規後，「我就心想，那我就用止滑粉，這也是他們給我們的東西。」桑提亞戈進一步指出，裁判所發現的黏性物質，出現在他的手套及戴手套的手上，而非投球手，他說：「如果我們不能使用任何東西避免汗水從手中滴落、避免球滑掉，那就全部都禁止。」

桑提亞戈的手套隨即被裝進塑膠袋中，送往大聯盟官方檢查，若確認為禁止使用物質，就將遭處10場禁賽。

水手教頭瑟維斯（Scott Servais）力挺子弟兵，「手套已經被送走了，我們就等著看結果吧！但我的球員沒做錯，他們遵照規定，手套裡並無黏性物質。」