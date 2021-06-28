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MLB／遭大谷3戰敲5長打 光芒捕手認「已盡力壓制」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平不僅棒子發燙，還展現快腿，第4局獲保送後盜上二壘。 美聯社
大谷翔平不僅棒子發燙，還展現快腿，第4局獲保送後盜上二壘。 美聯社

大谷翔平單場敲出二壘打、三壘打、全壘打外加盜壘，在天使以6：4擊敗光芒隊之戰瘋狂搶戲，光芒教頭凱許（Kevin Cash）對他大表佩服，「他能用很多方式擊敗對手。」

大谷翔平兩年前就在純品康納球場完成過完全打擊，今天在第9局敲出陽春砲，「聽牌」完全打擊，但也沒有機會再上場補足一壘打了。

光芒捕手朱尼諾（Mike Zunino）說：「他真的很特別，他的天賦沒有隱藏，能連續看到他3天，從打擊方面來說令人印象深刻，每隔5或6天還能看到他在投手丘上飆100哩，真的是難以置信的天賦。」

朱尼諾表示，多數情況下，光芒已經盡力壓制、避免讓他有表現，「但他就是那樣的傢伙，只能說我們必須把球控在更好的位置，或是對他投出更好的球路。」

大谷翔平3連戰累積11打數敲出6支安打，包括2支全壘打、1支三壘打、2支二壘打，貢獻5分打點，破壞力驚人。凱許表示，「大谷今天的表現絕對很關鍵，他可以用很多方式擊敗對手，面對左投也有競爭力。」

光芒捕手朱尼諾（右）稱讚大谷翔平天賦驚人。 美聯社
光芒捕手朱尼諾（右）稱讚大谷翔平天賦驚人。 美聯社

光芒 大谷翔平 天使

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