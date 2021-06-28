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MLB／差一壘打就是完全打擊 大谷翔平：每場都想開轟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

天使隊陷入連敗之際，「二刀流」大谷翔平跳出來當英雄，今天面對光芒4打數敲出3安打，分別是二壘打、三壘打、全壘打，貢獻3分打點，幫助天使以6：4贏球、中止5連敗，大谷翔平6月已炸裂10轟，他透露打擊心境，「我希望每場都能打1支全壘打。」

大谷此役第1打席被三振，接下來再也沒有人可以解決他，第4局纏鬥9球獲得保送，隨後跑出本季第11盜，也跑回天使的第1分，第6局貢獻有1分打點的二壘打，第7局的三壘打再帶1分打點，第9局補上陽春砲。

大谷沒有補足一壘打、完成大聯盟生涯第2次完全打擊的機會，他在2019年6月14日正是於純品康納球場面對光芒完成完全打擊，今天的準完全打擊也在這裡上演。

天使先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）5局、失3分無關勝敗，賽後被問到大谷此役的表現，應該排在大谷的最佳比賽榜中第幾名，他回答：「很上面，但他還有很多很猛的比賽，我無法排名，他所做的事真的難以置信。」

山多瓦表示，大谷的出賽，天使球員也是熱在其中的觀眾，「不知道電視鏡頭是否會捕捉到，但每次他做了什麼，我們每個人都跟著情緒高漲，所以我們都很專注在看他的比賽，他對這支球隊的貢獻難以言喻。」

總教練麥登（Joe Maddon）也說大谷此役的表現有太多亮點，有盜壘，有右外野平飛安打，還有中左外野的反方向陽春砲，「除了你們所看到的這些之外，他還熱愛比賽，這是我們從這傢伙身上所得到的。」

大谷6月已敲個人單月最佳的10轟，以25轟並列全壘打榜第2，他表示，「我希望每場都能打1支全壘打，有一場雙響砲，也有連續場次開轟，我想有滿多打席內容還不錯。」

天使 完全打擊

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