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MLB／25轟出爐！大谷翔平單場3長打 天使滅光芒止5連敗
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍球星大谷翔平今天打擊再發威，擊出本季個人第25支全壘打並單場進帳3打點，最後助球隊以6比4擊敗坦帕灣光芒，天使也終止5連敗。
美聯社報導，這場比賽大谷翔平4打數3安打並進帳3打點，分別是9局上擊出中左外野方向的陽春全壘打，並且在6局上擊出帶有1分打點的二壘安打，以及7局上擊出追平比數的三壘安打，使兩隊戰成4比4平手，累計本季目前為止，大谷翔平已擊出46支長打。
4局上大谷翔平被保送上壘，他再次展現過人腳程盜壘成功進佔得點圈二壘，這是他本季第11次盜壘成功，隨後靠著隊友戈瑟蘭（Phil Gosselin）擊出內野安打奔回本壘，為球隊添得分數。
戈瑟蘭的打擊同樣表現亮眼，也是4打數3安打，其中包括8局上擊出超前比數的陽春全壘打。
目前光芒以47勝32負的戰績在美聯東區5隊中排名第2，天使以37勝40負的戰績在美聯西區5隊中排名第4。
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