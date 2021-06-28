達比修不斷求新求變 向史上最強亞洲投手邁進

提起達比修有，他在場下的一舉一動常比場上精彩表現更引人注意。他初到大聯盟首次登板（被轟五分下場）的賽後感言：「大聯盟跟日職水準大不相同。在日職打得好的洋將差不多只有2A水準，甚至算不上3A。」馬上就引起軒然大波，至今仍被許多人視為是「日職水準只有2A」的最佳證明（儘管達比修並無此意）。之後達比修開Youtube直播、在推特上發推及玩手遊的花絮，又讓他成為鄉民口中的「被棒球耽誤的網紅、手遊『課長』」。

雖然場下生活多采多姿，但達比修做得最好的仍是投球。上週面對進攻火力數一數二的老東家道奇，達比修連K七名打者拿下本季第七勝，並且超越名人堂左投「巨怪」強森（Randy Johnson）寫下出賽最少場就投出1500次三振的新紀錄（197場，比強森少9場）。同時他生涯平均每九局三振11.1名打者也是大聯盟史上第一。儘管過了25歲才透過入札挑戰大聯盟，旅美後又因為韌帶動手術缺賽一整年，如今達比修的生涯戰爭指數（WAR 27.3）仍已超越日韓兩大前輩野茂英雄（21.8）及朴贊浩（18.1）位居亞洲投手第一。即便是這幾年急起直追的柳賢振（18.6）也還落後一段不小的距離。

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達比修之所以能夠脫穎而出，不但稱霸日職並且在強度更高的大聯盟照樣成為頂尖投手，除了他過人的天賦之外，跟他總是勇於求新求變也有很大的關係。儘管闖蕩大聯盟多年，達比修也曾陷入前所未有的大低潮。2017年世界大賽他兩度先發都投不滿兩局就慘遭偷到暗號的太空人打者轟下場。隔年雖然靠著過去的成就贏得小熊青睞簽下6年1.26億的高薪合約。

但誰也沒想到這將成為災難的開始。披上小熊球衣的第一年從初登板被對手砲轟五分開始，一個多月裡達比修的防禦率從未低於五，七場先發不但一勝難求還吞下三敗。五月下旬好不容易拿到首勝，馬上就因為手臂肌腱發炎不得不休兵三個月，隨後復健時又禍不單行發現手肘也受傷，頭一個球季就此宣告結束。

達比修有在小熊的前兩個球季是他大聯盟生涯最低潮的一段時間，他成為了有名的全壘打製造機。 美聯社

然而達比修並沒有就此沉淪。相反地，他很快就找出自己投球問題的癥結。過去達比修的球路是出了名的變化多端，他能夠投出多達十種不同的球路，其中包括平均時速高達95英哩的四縫線速球、二縫線速球、兩種卡特球、滑球、指叉球、變速球以及三種曲球。有人統計過他在2013年那場只差一個出局數就能締造完全比賽的比賽中，整場投出的111球分屬七種不同球路，而且彼此球速相差大到有30英哩，下墜的幅度差異也高達21英吋。

但在受傷之後，達比修大幅改變了他的配球方式——他投速球的比例從前一年的54.6%下降到34.9%，隔年更只有24.8%。與此同時他投卡特球的比例大幅上升，而且瞬即成為全大聯盟卡特球最具威力的投手。與此同時達比修也不斷嘗試新球路，去年他公開宣布自創了一種全新的投法，還取了一個頗為中二的名稱——超級球（supreme）。為了改善自己的曲球，他還跟網路上有名的球路分析達人弗里曼（Rob Friedman）要來去年塞揚獎得主畢柏（Shane Bieber)拿手的彈指曲球握法影片，並且將這種球路加入他那兩隻手都數不完的配球菜單裡。

達比修有會投的變化球種類已經很多，但他還是不滿意，看到有厲害的球路就會想學起來，這讓他在去年下半季終於集各家之大成，成為聯盟最頂尖的投手之一。 歐新社資料照片

勇於嘗試且不斷求新求變，讓達比修得以擺脫來到小熊一開始遭遇的低潮。儘管2019年傷癒復出後上半季防禦率仍高達5.01，97局中就被轟出20發全壘打且保送多達49次。但進入下半季開始投出信心的達比修表現判若兩人，不僅防禦率降到只有2.76，而且飆出118次三振的同時只投了7次保送，三振四壞比是驚人的16.9比1。隔年在縮水球季中達比修更投出生涯另一巔峰，不但防禦率（2.01）、三振四壞比（6.6比1）都是生涯最佳成績並拿下國聯最多勝投，而且繼2013年後又一次在塞揚獎投票名列第二。

父親是伊朗人，幼時在母親的祖國日本走上棒球選手之路，成為日職最強投手後又來到美國大聯盟繼續發光發熱，達比修的人生就像是他那一手變化多端的球路不斷在改變，充滿著驚奇。來自亞洲的他也曾遭受其他球員的種族歧視——在他慘遭「作弊仔」太空人痛擊的世界大賽中，對手一壘手古瑞爾（Yuli Gurriel）就曾做出歧視的動作。

達比修有的人生充滿驚奇，他總是努力地適應並勤奮地學習，從未被挫折所擊倒，未來很有機會成為大聯盟史上最強的亞洲籍投手。 美聯社

但在美國這個種族的大熔爐裡，到頭來一切仍是憑實力說話，而達比修能在大聯盟長久立足，正是因為他的實力能跟來自世界各地的頂尖投手平起平坐。從WAR可看出如今達比修的貢獻度業已超越所有亞洲投手，未來他的生涯各項數據繼續不斷累積，也有機會超越野茂與朴贊浩的三振次數及投球局數，成為實至名歸的史上最強亞洲投手。