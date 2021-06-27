快訊

Delta變種病毒株北上？ 柯文哲爆枋寮確診接觸2北市民已隔離

台南今天增8起家族群聚 相關足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／伊瓦迪7.2局失1分 紅襪3犧牲打擊敗洋基

中央社 / 波士頓26日綜合外電報導
紅襪先發投伊瓦迪。 路透
紅襪先發投伊瓦迪。 路透

今天先發的伊瓦迪前7局未讓對手越雷池一步，總計7又2/3局投球中，只因挨了一發陽春砲失掉1分，率紅襪4比2擊退洋基。

美國職棒大聯盟MLB著名的「基襪大戰」，波士頓紅襪此役先發投手伊佛迪（Nathan Eovaldi）投7又2/3局，賞給對手6次三振，沒有送出任何保送，被擊出1支陽春全壘打在內的7支安打，僅丟掉1分自責分，拿下個人本季第8勝（另有4敗）。

赫南德茲（Enrique Hernandez）、達爾貝克（Bobby Dalbec） 、瑞福洛（Hunter Renfroe ）、波賈茲（Xander Bogaerts）各替紅襪打回1分打點。

紅襪今天擊敗洋基，本季的對戰成績提升為5勝0敗。

紐約洋基的勒梅休（DJ LeMahieu），今天包括1支陽春砲在內，有5打數4安打2打點的成績。洋基先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）此役投6局有5次三振、2個保送，被擊出8支安打，丟掉的3分都是自責分，吞下本季第2敗（另有3勝）。

今天輸球，洋基最近5場比賽吞下3敗。

紅襪這場比賽在2局下半就靠兩支高飛犧牲打拿下2分先馳得點，並靠著瑞福洛3下帶有打點的安打取得3比0領先，7下柏格茨的高飛犧牲打讓紅襪添得第4分。

洋基則是在8上靠勒梅休的陽春彈突破伊佛迪封鎖追回1分，9上又靠他從紅襪後援投手歐塔維諾（ AdamO ttavino）手中敲出帶有打點的安打再下一城，但紅襪最終仍以2分之多獲勝。

歐塔維諾在三振掉賈吉（Aaron Judge） 結束比賽後，收下個人本季第5次救援成功。

紅襪華裔菜鳥捕手康納．王（Connor Wong）今天首度先發，並有3打數1安打的表現，但也吞下2次三振。康納．王是2020年紅襪把前美國聯盟年度最有價值球員（MVP）貝茲（Mookie Betts）交易到洛杉磯道奇時得到的選手之一，22日他在紅襪對坦帕灣光芒的比賽上場代跑，那是他首度在大聯盟出賽。

延伸閱讀

影／11年「康納秀」收攤 傑克布萊克高歌當嘉賓

MLB／「我不要敬遠！」 洋基查普曼與教頭休息室爆衝突

MLB／查普曼「校正回歸」又放火！洋基再見安驚險取勝

MLB／藍鳥亂跑一通 洋基寫史上首見「1-3-6-2-5-6」三殺

相關新聞

MLB／小葛雷諾連3場開轟 生涯50轟比老爸慢10場

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）再度開砲，炸裂本季第26轟，以258場出賽達成生涯50轟...

MLB／大谷翔平的300安 跑出史上最慢擊球初速長打

天使今天以3：13遭光芒隊擊潰，苦吞5連敗，「二刀流」大谷翔平3打數敲出1支二壘打、帶1分打點，另有1次保送，這也是他的...

MLB／大谷翔平轟到「貓道」 麥登說在光芒9年沒看過

大谷翔平今天在首局轟出超大號全壘打，球打到純品康納球場屋頂下方的維修走道（俗稱貓道），數據上顯示距離453呎，不過天使隊...

MLB／大聯盟不好混 百大新秀榜首陷16支0低潮

光芒隊的百大新秀榜首法蘭柯（Wander Franco）正體驗大聯盟不好混，近16打數沒有安打，總教練凱許（Kevin ...

MLB／首局首打席開轟又有3勝在手 大谷翔平破百年紀錄

天使隊日籍好手大谷翔平今天改打第一棒，首局首打席就轟出一發陽春砲，也讓他締造現代棒球未曾出現過的紀錄，上一個在同個賽季敲...

MLB／伊瓦迪7.2局失1分 紅襪3犧牲打擊敗洋基

今天先發的伊佛迪前7局未讓對手越雷池一步，總計7又2/3局投球中，只因挨了一發陽春砲失掉1分，率紅襪4比2擊退洋基

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。