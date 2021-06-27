MLB／伊瓦迪7.2局失1分 紅襪3犧牲打擊敗洋基

今天先發的伊瓦迪前7局未讓對手越雷池一步，總計7又2/3局投球中，只因挨了一發陽春砲失掉1分，率紅襪4比2擊退洋基。

美國職棒大聯盟MLB著名的「基襪大戰」，波士頓紅襪此役先發投手伊佛迪（Nathan Eovaldi）投7又2/3局，賞給對手6次三振，沒有送出任何保送，被擊出1支陽春全壘打在內的7支安打，僅丟掉1分自責分，拿下個人本季第8勝（另有4敗）。

赫南德茲（Enrique Hernandez）、達爾貝克（Bobby Dalbec） 、瑞福洛（Hunter Renfroe ）、波賈茲（Xander Bogaerts）各替紅襪打回1分打點。

紅襪今天擊敗洋基，本季的對戰成績提升為5勝0敗。

紐約洋基的勒梅休（DJ LeMahieu），今天包括1支陽春砲在內，有5打數4安打2打點的成績。洋基先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）此役投6局有5次三振、2個保送，被擊出8支安打，丟掉的3分都是自責分，吞下本季第2敗（另有3勝）。

今天輸球，洋基最近5場比賽吞下3敗。

紅襪這場比賽在2局下半就靠兩支高飛犧牲打拿下2分先馳得點，並靠著瑞福洛3下帶有打點的安打取得3比0領先，7下柏格茨的高飛犧牲打讓紅襪添得第4分。

洋基則是在8上靠勒梅休的陽春彈突破伊佛迪封鎖追回1分，9上又靠他從紅襪後援投手歐塔維諾（ AdamO ttavino）手中敲出帶有打點的安打再下一城，但紅襪最終仍以2分之多獲勝。

歐塔維諾在三振掉賈吉（Aaron Judge） 結束比賽後，收下個人本季第5次救援成功。

紅襪華裔菜鳥捕手康納．王（Connor Wong）今天首度先發，並有3打數1安打的表現，但也吞下2次三振。康納．王是2020年紅襪把前美國聯盟年度最有價值球員（MVP）貝茲（Mookie Betts）交易到洛杉磯道奇時得到的選手之一，22日他在紅襪對坦帕灣光芒的比賽上場代跑，那是他首度在大聯盟出賽。