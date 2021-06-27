MLB／大聯盟不好混 百大新秀榜首陷16支0低潮

光芒隊的百大新秀榜首法蘭柯（Wander Franco）正體驗大聯盟不好混，近16打數沒有安打，總教練凱許（Kevin Cash）直言並不擔心，點出他的擊球強勁，只要維持下去，總會找到洞形成安打。

光芒今天以13：3電爆天使隊，全隊敲出15支安打，先發9棒有8人敲安，韓籍打者崔志萬貢獻4安，唯一寂寞之人就是法蘭柯，4打數沒有安打，倒是靠1次保送擠回打點。

法蘭柯23日在大聯盟「開箱」，以首安就是首轟展開轟轟烈烈的開局，但連同此役在內，接下來4戰都沒有安打，在這波16支0、5K的低潮後，打擊率下滑到只剩1成05。

凱許指出，法蘭柯的打席內容不差，有好幾球都打得很強勁，包括一記擊球初速達109.6哩的平飛球在右外野遭到接殺。

凱許表示，「只要他持續把球打得強勁，它們總會找到洞， 沒有什麼好擔心的，我們還是很期待有他在隊上。」