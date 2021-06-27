MLB／小葛雷諾連3場開轟 生涯50轟比老爸慢10場

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）再度開砲，炸裂本季第26轟，以258場出賽達成生涯50轟，比名人堂老爸晚了10場。

藍鳥今天以12：4擊敗金鶯隊，小葛雷諾第3局敲出兩分砲，連續3場開轟，也讓他再度以26轟取得全壘打榜單獨領先。

隊友赫南德茲（Teoscar Hernández）對他的打擊萬分驚嘆，「他現在的揮棒，每一次站上打擊區，都讓人感覺期待。」

小葛雷諾出賽75場累積單季26轟，為藍鳥隊史第二快，僅次於1987年貝爾（George Bell）的27轟，生涯50轟達陣速度亦是隊史第二快，僅次於麥格瑞夫（Fred McGriff）的229場；小葛雷諾的名人堂父親老葛雷諾（Vladimir Guerrero Sr.），則用248場達成生涯50轟。

全壘打榜上形成三雄鼎立，教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）昨役敲出3響砲後已累積25轟，大谷翔平有24轟，儘管小葛雷諾、塔提斯都無意參戰今年全壘打大賽，但這場全季的全壘打之爭更是奪目。

藍鳥教頭蒙托亞（Charlie Montoyo）被問到，小葛雷諾是否有意識到與塔提斯、大谷翔平相爭的局面，他表示，「我沒問過他對其他對手是怎麼想的，但他持續開轟，真的是令人印象深刻，看他的比賽太有趣了。」