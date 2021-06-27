快訊

促轉會：威權時期死亡受難者 每人賠償1200萬元

iPhone充電有撇步！想充就充不必等用光 但NG行為要避免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／小葛雷諾連3場開轟 生涯50轟比老爸慢10場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
Vladimir Guerrero Jr.。 路透社
Vladimir Guerrero Jr.。 路透社

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）再度開砲，炸裂本季第26轟，以258場出賽達成生涯50轟，比名人堂老爸晚了10場。

藍鳥今天以12：4擊敗金鶯隊，小葛雷諾第3局敲出兩分砲，連續3場開轟，也讓他再度以26轟取得全壘打榜單獨領先。

隊友赫南德茲（Teoscar Hernández）對他的打擊萬分驚嘆，「他現在的揮棒，每一次站上打擊區，都讓人感覺期待。」

小葛雷諾出賽75場累積單季26轟，為藍鳥隊史第二快，僅次於1987年貝爾（George Bell）的27轟，生涯50轟達陣速度亦是隊史第二快，僅次於麥格瑞夫（Fred McGriff）的229場；小葛雷諾的名人堂父親老葛雷諾（Vladimir Guerrero Sr.），則用248場達成生涯50轟。

全壘打榜上形成三雄鼎立，教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）昨役敲出3響砲後已累積25轟，大谷翔平有24轟，儘管小葛雷諾、塔提斯都無意參戰今年全壘打大賽，但這場全季的全壘打之爭更是奪目。

藍鳥教頭蒙托亞（Charlie Montoyo）被問到，小葛雷諾是否有意識到與塔提斯、大谷翔平相爭的局面，他表示，「我沒問過他對其他對手是怎麼想的，但他持續開轟，真的是令人印象深刻，看他的比賽太有趣了。」

小葛雷諾 藍鳥

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 塔提斯單場3轟追上小葛雷諾並列第一

MLB／大谷翔平轟到「貓道」 麥登說在光芒9年沒看過

MLB／首局首打席開轟又有3勝在手 大谷翔平破百年紀錄

MLB／兩度受檢笑容以對 大谷翔平還主動解皮帶

相關新聞

MLB／小葛雷諾連3場開轟 生涯50轟比老爸慢10場

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）再度開砲，炸裂本季第26轟，以258場出賽達成生涯50轟...

MLB／明星賽當大谷的1日教頭 凱許尚未決定是否讓他雙刀

今年大聯盟明星賽將於7月14日在洛磯庫爾斯球場登場，大谷翔平能否上演二刀流備受關注，光芒總教練凱許（Kevin Cash...

MLB／全壘打大賽加洋蔥 金鶯抗癌鬥士曼西尼將出戰

曾因大腸癌必須離開球場，金鶯隊「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini）收到大聯盟的全壘打大賽邀請函，他有強烈的企圖...

MLB／大谷翔平的300安 跑出史上最慢擊球初速長打

天使今天以3：13遭光芒隊擊潰，苦吞5連敗，「二刀流」大谷翔平3打數敲出1支二壘打、帶1分打點，另有1次保送，這也是他的...

MLB／大谷翔平轟到「貓道」 麥登說在光芒9年沒看過

大谷翔平今天在首局轟出超大號全壘打，球打到純品康納球場屋頂下方的維修走道（俗稱貓道），數據上顯示距離453呎，不過天使隊...

MLB／首局首打席開轟又有3勝在手 大谷翔平破百年紀錄

天使隊日籍好手大谷翔平今天改打第一棒，首局首打席就轟出一發陽春砲，也讓他締造現代棒球未曾出現過的紀錄，上一個在同個賽季敲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。