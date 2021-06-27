MLB／明星賽當大谷的1日教頭 凱許尚未決定是否讓他雙刀

今年大聯盟明星賽將於7月14日在洛磯庫爾斯球場登場，大谷翔平能否上演二刀流備受關注，光芒總教練凱許（Kevin Cash）將執掌美聯明星隊兵符，對於能當大谷的「一日教頭」，他也表示期待。

大谷旅美後還沒打過明星賽，今年有望完成初體驗，他在美聯指定打擊領跑，而美媒早已熱烈討論起他屆時也上場投球的可能性。

天使與光芒的3連戰，今天進行第2戰，媒體在賽前向凱許問到明星賽可望納入大谷助拳，他笑說：「我也很期待他能在隊上。」

以往天使教頭麥登（Joe Maddon）對於是否讓大谷同場雙刀的煩惱，輪到凱許要體驗。凱許表示，現在決定大谷是否雙刀還太早，「我想還是先等等，看看票選結果如何，這也需要聽聽麥登和球團的想法，以及他本人的意願。」

「我不太擔心這個問題，他不管在哪一端都能幫助球隊。」凱許強調，「他在投打兩端的成績，沒有人能辦到他所辦到的。」

昨天才剛現場見證大谷「貓」上貓道的453呎全壘打，凱許對他的本事佩服，他說：「大谷和小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），這應該是現在美聯討論最熱烈的話題吧！楚奧特（Mike Trout）現在不能打，而大谷繳出這樣的表現，過去楚奧特所獲得的那些評價，現在大谷正接收著。」