快訊

促轉會：威權時期死亡受難者 每人賠償1200萬元

iPhone充電有撇步！想充就充不必等用光 但NG行為要避免

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／明星賽當大谷的1日教頭 凱許尚未決定是否讓他雙刀

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

今年大聯盟明星賽將於7月14日在洛磯庫爾斯球場登場，大谷翔平能否上演二刀流備受關注，光芒總教練凱許（Kevin Cash）將執掌美聯明星隊兵符，對於能當大谷的「一日教頭」，他也表示期待。

大谷旅美後還沒打過明星賽，今年有望完成初體驗，他在美聯指定打擊領跑，而美媒早已熱烈討論起他屆時也上場投球的可能性。

天使與光芒的3連戰，今天進行第2戰，媒體在賽前向凱許問到明星賽可望納入大谷助拳，他笑說：「我也很期待他能在隊上。」

以往天使教頭麥登（Joe Maddon）對於是否讓大谷同場雙刀的煩惱，輪到凱許要體驗。凱許表示，現在決定大谷是否雙刀還太早，「我想還是先等等，看看票選結果如何，這也需要聽聽麥登和球團的想法，以及他本人的意願。」

「我不太擔心這個問題，他不管在哪一端都能幫助球隊。」凱許強調，「他在投打兩端的成績，沒有人能辦到他所辦到的。」

昨天才剛現場見證大谷「貓」上貓道的453呎全壘打，凱許對他的本事佩服，他說：「大谷和小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），這應該是現在美聯討論最熱烈的話題吧！楚奧特（Mike Trout）現在不能打，而大谷繳出這樣的表現，過去楚奧特所獲得的那些評價，現在大谷正接收著。」

大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平轟到「貓道」 麥登說在光芒9年沒看過

MLB／大谷24日對戰國聯第二強投 麥登：促咪

MLB／大谷翔平反方向開轟 教頭讚：極度強壯

MLB／大谷體能太驚人只能讚嘆 麥登誇獎水原一平很重要

相關新聞

MLB／小葛雷諾連3場開轟 生涯50轟比老爸慢10場

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）再度開砲，炸裂本季第26轟，以258場出賽達成生涯50轟...

MLB／明星賽當大谷的1日教頭 凱許尚未決定是否讓他雙刀

今年大聯盟明星賽將於7月14日在洛磯庫爾斯球場登場，大谷翔平能否上演二刀流備受關注，光芒總教練凱許（Kevin Cash...

MLB／全壘打大賽加洋蔥 金鶯抗癌鬥士曼西尼將出戰

曾因大腸癌必須離開球場，金鶯隊「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini）收到大聯盟的全壘打大賽邀請函，他有強烈的企圖...

MLB／大谷翔平的300安 跑出史上最慢擊球初速長打

天使今天以3：13遭光芒隊擊潰，苦吞5連敗，「二刀流」大谷翔平3打數敲出1支二壘打、帶1分打點，另有1次保送，這也是他的...

MLB／大谷翔平轟到「貓道」 麥登說在光芒9年沒看過

大谷翔平今天在首局轟出超大號全壘打，球打到純品康納球場屋頂下方的維修走道（俗稱貓道），數據上顯示距離453呎，不過天使隊...

MLB／首局首打席開轟又有3勝在手 大谷翔平破百年紀錄

天使隊日籍好手大谷翔平今天改打第一棒，首局首打席就轟出一發陽春砲，也讓他締造現代棒球未曾出現過的紀錄，上一個在同個賽季敲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。