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MLB／全壘打大賽加洋蔥 金鶯抗癌鬥士曼西尼將出戰
曾因大腸癌必須離開球場，金鶯隊「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini）收到大聯盟的全壘打大賽邀請函，他有強烈的企圖接下戰帖，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）也替他開心。
曼西尼2019年敲出35轟，但他隔年在春訓時被診斷出罹患大腸癌3期，必須即刻投入治療，因此整季未出賽，今年復出打了75場、敲出14轟。
曼西尼近日被問到出戰全壘打賽的意願時，他就明確表示，「我想去，我絕對會想去。」
The Athletic消息指出，大聯盟已向曼西尼發出邀請函，球團也對他的參賽投下同意票，並不打算因為他的昔日病情而攔阻，海德表示，「那對他會是很棒的經驗。」
全壘打大賽已確定的參賽者，包括天使隊大谷翔平、大都會隊阿隆索（Pete Alonso），如今有望加入曼西尼的參與，備受矚目的教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）則是已表態不參賽。
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