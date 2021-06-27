MLB／大谷翔平的300安 跑出史上最慢擊球初速長打

天使今天以3：13遭光芒隊擊潰，苦吞5連敗，「二刀流」大谷翔平3打數敲出1支二壘打、帶1分打點，另有1次保送，這也是他的大聯盟生涯第300支安打。

大谷今天續任第1棒，天使的3分都在第3局打回，大谷也貢獻己力，他在一、三壘有人時，打向一壘的彈跳球正好越過一壘手崔志萬頭頂，一路滾向右外野，不僅輕鬆送回三壘上的隊友，他也跑出一支二壘打。

大谷這支二壘打的擊球初速為29哩，是2015年開始統計這項數據以來的最慢擊球初速長打，又一次寫下神奇紀錄。

當地轉播球球評、有14年大聯盟資歷的古比查（Mark Gubicza），稱讚大谷的速度，「這跑速真瘋狂，大部分打者敲出有打點的一壘打已經很開心，但這在他腦中是支二壘打。」

大谷翔平的大聯盟前3季累積232支安打，這支二壘打是他的本季第68支安打，完成生涯300安，他在日職火腿隊的5年期間則有296支安打。

天使在3局上攻下3分取得3：2的短暫領先後，比賽情勢隨即被光芒帶走，菲利普斯（Brett Phillips)的兩分打點三壘打送回超前分，韓籍打者崔志萬猛敲4安。

天使吞下5連敗，總教練麥登（Joe Maddon）很無奈：「當你能取得領先，你就必須想辦法守住、想辦法結束比賽，能做到這些事，才能成為會贏球的隊伍，那也是我們必須做到的。」