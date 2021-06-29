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MLB／今日戰績表 紅襪瑞佛洛超前轟逆轉皇家

聯合新聞網 / 整理
紅襪隊瑞佛洛(左)開轟逆轉戰局。 路透
紅襪隊瑞佛洛(左)開轟逆轉戰局。 路透

MLB今日戰績表

海盜 0：2 洛磯

費城人 4：12 紅人

天使 5：3 洋基

大都會 4：8 國民

老虎 5：13 印地安人

皇家 5：6 紅襪

小熊 4：14 釀酒人

金鶯 9：7 太空人

雙城 (延賽) 白襪

響尾蛇 1：7 紅雀

巨人 2：3 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

07:05 天使 vs. 洋基

07:05 馬林魚 vs. 費城人

07:05 光芒 vs. 國民

07:07 水手 vs. 藍鳥

07:10 老虎 vs. 印地安人

07:10 皇家 vs. 紅襪

07:10 教士 vs. 紅人

07:20 大都會 vs. 勇士

08:10 金鶯 vs. 太空人

08:10 小熊 vs. 釀酒人

08:10 雙城 vs. 白襪

08:15 響尾蛇 vs. 紅雀

08:40 海盜 vs. 洛磯

09:40 遊騎兵 vs. 運動家

10:00 巨人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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