MLB／今日戰績表 洋基又被紅襪橫掃基襪大戰吞6連敗

提起達比修有，他在場下的一舉一動常比場上精彩表現更引人注意。他初到大聯盟首次登板（被轟五分下場）的賽後感言：「大聯盟跟日職水準大不相同。在日職打得好的洋將差不多只有2A水準，甚至算不上3A。」馬上就引

2021-06-28 07:00