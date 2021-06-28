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MLB／今日戰績表 洋基又被紅襪橫掃基襪大戰吞6連敗

聯合新聞網 / 整理
洋基先發投手柯爾5局失5分，對紅襪吞敗。 法新社
洋基先發投手柯爾5局失5分，對紅襪吞敗。 法新社

MLB今日戰績表

金鶯 2：6 藍鳥

天使 6：4 光芒

勇士 4：0 紅人

太空人 1：2 老虎

洋基 2：9 紅襪

費城人 4：2 大都會

國民 5：1 馬林魚

印地安人 2：6 雙城

洛磯 0：5 釀酒人

水手 3：2（9局) 白襪

水手 5：7(7局) 白襪(雙重戰)

海盜 7：2 紅雀

皇家 1：4 遊騎兵

運動家 6：2 巨人

響尾蛇 4：5 教士

小熊 1：7 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

05:10 海盜 vs. 洛磯

06:40 費城人 vs. 紅人

07:05 天使 vs. 洋基

07:05 大都會 vs. 國民

07:10 老虎 vs. 印地安人

07:10 皇家 vs. 紅襪

08:00 小熊 vs. 釀酒人

08:10 金鶯 vs. 太空人

08:10 雙城 vs. 白襪

08:15 響尾蛇 vs. 紅雀

10:10 巨人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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