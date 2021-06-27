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MLB／今日戰績表 太空人被老虎斬斷11連勝

聯合新聞網 / 整理
老虎隊遊擊手休特首轟就助隊雙重戰首戰打敗太空人。 路透
老虎隊遊擊手休特首轟就助隊雙重戰首戰打敗太空人。 路透

MLB今日戰績表

太空人 1：3(7局) 老虎

太空人 3：2(7局) 老虎(雙重賽)

水手 (延賽) 白襪

印地安人 (延賽) 雙城

海盜 1：3 紅雀

金鶯 4：12 藍鳥

皇家 0：8 遊騎兵

洛磯 4：10 釀酒人

勇士 1：4 紅人

費城人 3：4 大都會

國民 2：3 馬林魚

天使 3：13 光芒

洋基 ： 紅襪

小熊 ： 道奇

運動家 ： 巨人

響尾蛇 ： 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:07 金鶯 vs. 藍鳥

01:10 天使 vs. 光芒

01:10 勇士 vs. 紅人

01:10 太空人 vs. 老虎

01:10 洋基 vs. 紅襪

01:10 費城人 vs. 大都會

01:10 國民 vs. 馬林魚

02:10 印地安人 vs. 雙城

02:10 洛磯 vs. 釀酒人

02:10 水手 vs. 白襪

02:15 海盜 vs. 紅雀

02:35 皇家 vs. 遊騎兵

04:05 運動家 vs. 巨人

04:10 響尾蛇 vs. 教士

07:00 小熊 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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