MLB／從小熊棄將變身國民核彈頭 史瓦伯12戰12轟寫紀錄

去年季後遭小熊釋出的史瓦伯(Kyle Schwarber),來到國民後找到第二春,今日對馬林魚又開轟,近13場敲出12轟寫下大聯盟紀錄,近期擔任首棒後成為聯盟最火燙打者之一,國民也找到另類的「核彈頭」。

自從擔任國民第一棒後史瓦伯大爆發,根據大聯盟官網報導, 他是史上首位開路先鋒在13戰狂敲12轟的球員,其中5支是首局全壘更是史上首見。長打爆發的他也以22轟追上領先群,暫時落後今日單場3響砲的教士小塔提斯3支,排名國聯第二,單月13轟則追平哈波(Bryce Harper)保持的隊史紀錄。

KYLE SCHWARBER CAN'T BE STOPPED 🔥



He's now hit 9 homers in the last 6 games 🤯



(via @MLB) pic.twitter.com/azKVxSLdrD