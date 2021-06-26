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MLB／從小熊棄將變身國民核彈頭 史瓦伯12戰12轟寫紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
史瓦伯來到國民後找到第二春，近期變身最強核彈頭。 法新社
史瓦伯來到國民後找到第二春，近期變身最強核彈頭。 法新社

去年季後遭小熊釋出的史瓦伯（Kyle Schwarber），來到國民後找到第二春，今日對馬林魚又開轟，近13場敲出12轟寫下大聯盟紀錄，近期擔任首棒後成為聯盟最火燙打者之一，國民也找到另類的「核彈頭」。

自從擔任國民第一棒後史瓦伯大爆發，根據大聯盟官網報導， 他是史上首位開路先鋒在13戰狂敲12轟的球員，其中5支是首局全壘更是史上首見。長打爆發的他也以22轟追上領先群，暫時落後今日單場3響砲的教士小塔提斯3支，排名國聯第二，單月13轟則追平哈波(Bryce Harper)保持的隊史紀錄。

史瓦伯表示在國民打擊教練隆恩(Kevin Long)與助教羅斯勒(Pat Roessler)的幫助下，改善了他的打擊缺失，自認「現在的揮棒是生涯最佳」，回春的表現也讓他打臉前東家小熊，從棄將變身「最強核彈頭」，並帶領國民在6月打出反彈行情，單月戰績15勝7負，再1勝就能回到5成勝率(36勝37負)，距離國聯東區第一的大都會也只剩4場勝差，季後賽還沒絕望！

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