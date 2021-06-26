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MLB／單場3轟趕進度 小塔提斯：完成人生清單

聯合新聞網 / 綜合報導
小塔提斯完成單場3轟紀錄，追上藍鳥隊小葛雷諾並列聯盟全壘打王。 路透社
小塔提斯完成單場3轟紀錄，追上藍鳥隊小葛雷諾並列聯盟全壘打王。 路透社

賽前才婉拒參加全壘打大賽，教士超新星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)馬上用單場3轟的表現讓大家覺得扼腕，並帶領教士在主場以11：5擊敗響尾蛇，本季25轟也追上同日開轟的藍鳥隊小葛雷諾( Vladimir Guerrero Jr.)，兩名星二代並列聯盟第一。

小塔提斯在前四局就完成單場三轟，是教士隊史第一人，他第一局首次上場，抓準響尾蛇先發馬丁(Corbin Martin)的變速球轟出左外野；第二局面對後援的史密斯(Riley Smith)，在2好2壞後相中曲球，一樣將球掃出左外野。第四局再次面對史密斯，這回瞄準第一球伸卡球，一棒將小白球送向中右外野觀眾席，距離也是3轟中最遠的415呎，比分也拉開至8：5，搭配招牌帥氣甩棒與秀味十足的跑壘，讓主場球迷陷入瘋狂，教頭丁格勒(Jayce Tingler)也稱這是他今晚最讓人印象深刻的一轟。

在今天3轟趕進度後，小塔提斯本季只花了59場就達成25轟，成為22歲以下球員最速者，同時也刷新教士隊史最年輕單場3轟球員，超越隊友葛利桑(Trent Grisham)去年寫下的紀錄(23歲)。

後2次打擊小塔提斯再敲出1安，單場累積13個壘打數追平教士隊史，雖然無緣單場4轟，但他賽後表示自己已很滿足，「當我還是小孩時，這就是我的人生清單(單場3響砲)，很高興我今天做到了！」

在小塔提斯火力支援下躲過敗投的先發派達克，賽後談隊友時說得更好，「通常這樣的表現會讓人驚訝，但對現在的小塔提斯來說只是符合預期。」

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