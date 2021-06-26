MLB／今日戰績表 塔提斯單場3轟追上小葛雷諾並列第一
MLB今日戰績表
洛磯 4:5(11局) 釀酒人
費城人 1:2 大都會
洋基 3:5 紅襪
金鶯 6:5(10局) 藍鳥
天使 3:4 光芒
勇士 3:2 紅人
太空人 vs. 老虎(延賽)
國民 2:11 馬林魚
費城人 2:1 大都會(雙重戰)
皇家 4:9 遊騎兵
印地安人 7:8 雙城
水手 9:3 白襪
海盜 5:4 紅雀
運動家 0:2 巨人
響尾蛇 5:11 教士
小熊 2:6 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 太空人 vs. 老虎
02:10 水手 vs. 白襪
02:10 印地安人 vs. 雙城
02:15 海盜 vs. 紅雀
03:07 金鶯 vs. 藍鳥
04:05 皇家 vs. 遊騎兵
04:10 洛磯 vs. 釀酒人
04:10 勇士 vs. 紅人
04:10 費城人 vs. 大都會
04:10 國民 vs. 馬林魚
04:10 天使 vs. 光芒
06:10 太空人 vs. 老虎(雙重賽)
07:15 洋基 vs. 紅襪
07:15 小熊 vs. 道奇
10:05 運動家 vs. 巨人
10:10 響尾蛇 vs. 教士
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