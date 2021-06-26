MLB／今日戰績表 塔提斯單場3轟追上小葛雷諾並列第一

不只「二刀流」投球與長打天賦，大谷翔平也把日本野球細膩的短打技巧帶到大聯盟！ 大谷今天擔任第一棒在首局首打席開轟還不夠，3局又觸擊點出一壘打，本季突襲短打成功率100%，讓主跑光芒的記者奈特（J

2021-06-26 12:15