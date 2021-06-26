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MLB／今日戰績表 塔提斯單場3轟追上小葛雷諾並列第一

聯合新聞網 / 綜合報導
小塔提斯趕進度，單場3轟後本季累積25轟，追上美聯藍鳥隊同日開轟的小葛雷諾，兩名星二代目前並列聯盟第一。 路透社
小塔提斯趕進度，單場3轟後本季累積25轟，追上美聯藍鳥隊同日開轟的小葛雷諾，兩名星二代目前並列聯盟第一。 路透社

MLB今日戰績表

洛磯 4:5(11局) 釀酒人

費城人 1:2 大都會

洋基 3:5 紅襪

金鶯 6:5(10局) 藍鳥

天使 3:4 光芒

勇士 3:2 紅人

太空人 vs. 老虎(延賽)

國民 2:11 馬林魚

費城人 2:1 大都會(雙重戰)

皇家 4:9 遊騎兵

印地安人 7:8 雙城

水手 9:3 白襪

海盜 5:4 紅雀

運動家 0:2 巨人

響尾蛇 5:11 教士

小熊 2:6 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 太空人 vs. 老虎

02:10 水手 vs. 白襪

02:10 印地安人 vs. 雙城

02:15 海盜 vs. 紅雀

03:07 金鶯 vs. 藍鳥

04:05 皇家 vs. 遊騎兵

04:10 洛磯 vs. 釀酒人

04:10 勇士 vs. 紅人

04:10 費城人 vs. 大都會

04:10 國民 vs. 馬林魚

04:10 天使 vs. 光芒

06:10 太空人 vs. 老虎(雙重賽)

07:15 洋基 vs. 紅襪

07:15 小熊 vs. 道奇

10:05 運動家 vs. 巨人

10:10 響尾蛇 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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