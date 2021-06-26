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MLB／大谷翔平轟到「貓道」 麥登說在光芒9年沒看過

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MLB／大谷翔平轟到「貓道」 麥登說在光芒9年沒看過

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平今天在首局轟出打到「貓道」的超大號全壘打，教頭麥登說他在光芒9年從沒看過，更直接稱官方計算的距離算錯了！ 法新社
大谷翔平今天在首局轟出打到「貓道」的超大號全壘打，教頭麥登說他在光芒9年從沒看過，更直接稱官方計算的距離算錯了！ 法新社

大谷翔平今天在首局轟出超大號全壘打，球打到純品康納球場屋頂下方的維修走道（俗稱貓道），數據上顯示距離453呎，不過天使隊總教練麥登（Joe Maddon）說：「不止吧？一定搞錯了。」

大谷翔平今天擔任第一棒、指定打擊，首局就開轟，擊球初速116.1哩，打破首局首打席全壘打擊球最快速度，球打到維修走道才落下，讓電視主播直呼驚奇：「這傢伙打的是不同比賽，根本是電玩比賽。」

曾在2006到2014年執教光芒隊的麥登更是第一次看到，認為距離應該超過數據顯示，「一定搞錯了，球打到貓道的頂端，不可能只有453呎，我在這裡待過很多年，從來沒在比賽中或打擊練習中看過這件事。」

光芒隊總教練凱許（Kevin Cash）賽前開玩笑，叫麥登不要讓大谷上場，「看來是沒用，我不怪他，是我的話也會把大谷排進去。」

麥登將大谷排在第一棒有兩個考量，一是原本的開路先鋒厄普頓（Justin Upton）受傷，另一點是對方採用右投「假先發」，希望讓左打早點面對，成效不錯，天使隊首局就靠著大谷、瑞登（Anthony Rendon）兩發陽春砲領先。

3局光芒隊換投後，大谷翔平更用觸擊短打推進跑者，自己也靠著腳程站上一壘，跑速每秒29.7呎，讓被點出內野安打的投手弗萊明（Josh Fleming）直呼：「怪物運動員。」

「他蹲下來短打嚇到我。」弗萊明表示：「我完全沒有心理準備，他點得很好，但是我下一個打席有三振他，所以就算了。」

大谷翔平總計4打數2安打，有1打點、1得分，然而天使隊最終還是以3：4輸給光芒隊，吞下四連敗。

大谷翔平 光芒 天使

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