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MLB／大谷偷點成功率100% 光芒記者：該列入教科書

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷：我不只有「二刀流」，短打技巧也很好喔！(設計對白) 法新社
大谷：我不只有「二刀流」，短打技巧也很好喔！(設計對白) 法新社

不只「二刀流」投球與長打天賦，大谷翔平也把日本野球細膩的短打技巧帶到大聯盟！

大谷今天擔任第一棒在首局首打席開轟還不夠，3局又觸擊點出一壘打，本季突襲短打成功率100%，讓主跑光芒的記者奈特（Joey Knight）稱這根本是「教科書等級的短打。」

在首打席成為133年以來第一位單季敲出首局首打席全壘打又有拿下勝投的球員後，大谷第二打席又寫驚奇，第三局在無人出局二壘有人時，突襲短打巧妙點在投手與一壘手間，兩人追趕不及，只能看著大谷安全踏上一壘壘包。

這是大谷本季第四支短打安打，這此觸擊也讓《坦帕灣時報》的記者奈特在推特發文：「隊友敲出二壘安打後，大谷點出像教科書般的一壘邊線短打，我是認真的，這應該出現在專家研討會上！」

至於苦主光芒投手弗萊明（Josh Fleming）坦言看到大谷短打確實很驚訝：「我真的有嚇到，完全沒料到大谷會這麼做，那是個很棒的短打，他真是奇妙的球員。」光芒教頭凱許(Kevin Cash)則表示，「我們都知道大谷的能耐，而他今天再次用不同的方式展示給外界。」

值得一提的是大谷近期敲出的9支安打，有7發全壘打、2支觸擊安打，沒有其他選項，可惜儘管他發揮出色，天使今日仍是以3：4輸給光芒、吞下4聯敗。

日本

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