MLB／大谷偷點成功率100% 光芒記者：該列入教科書

不只「二刀流」投球與長打天賦,大谷翔平也把日本野球細膩的短打技巧帶到大聯盟!

大谷今天擔任第一棒在首局首打席開轟還不夠,3局又觸擊點出一壘打,本季突襲短打成功率100%,讓主跑光芒的記者奈特(Joey Knight)稱這根本是「教科書等級的短打。」

在首打席成為133年以來第一位單季敲出首局首打席全壘打又有拿下勝投的球員後,大谷第二打席又寫驚奇,第三局在無人出局二壘有人時,突襲短打巧妙點在投手與一壘手間,兩人追趕不及,只能看著大谷安全踏上一壘壘包。

ohtani bunt single because what can’t this guy do pic.twitter.com/1djTpVCXms

這是大谷本季第四支短打安打,這此觸擊也讓《坦帕灣時報》的記者奈特在推特發文:「隊友敲出二壘安打後,大谷點出像教科書般的一壘邊線短打,我是認真的,這應該出現在專家研討會上!」

Ohtani follows Fletcher's double with a textbook bunt down 1B line. I'm serious, that bunt should be shown at clinics.