MLB／連飆10K平51年來紀錄沒有喜悅 諾拉：贏球更酷

費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）今天連飆10次三振，追平大聯盟紀錄，也是51年來第一次，不過他在賽後沒有透露出太多喜悅，「贏球比較酷。」

諾拉今天對大都會隊連續投出10次三振，追平1970年4月23日席佛（Tom Seaver）對教士隊投出的大聯盟最多連續三振紀錄，然而費城人隊最終以1：2輸球。

「能在記錄上跟席佛並列很酷。」諾拉說：「這是很酷的成就，但是對我來說，贏球更酷。」

諾拉的連10K之旅從首局投出觸身、被敲二壘打之後開始，連續三振三人凍結跑者，接下來繼續飆K，對麥尼爾（Jeff McNeil）的連續第8K先破費城人隊史紀錄，到第9K時大聯盟史上已僅有9人辦到。

4局下面對康佛托（Michael Conforto），諾拉在2好2壞後投出一顆變速球，成功誘使揮空，諾拉過去多次對戰康佛托，不過當下只想取得出局數，「我投了各種球路，但還沒把變速球投到那個位置過，結果有用。」

再一次三振就可創造歷史，諾拉也注意到了，因為大都會球迷開始為下一棒阿隆索（Pete Alonso​）加油，而阿隆索也用一支二壘打中斷諾拉的紀錄。

諾拉最終投了5.1局，飆出生涯最高的12次三振，沒有失分，諾拉說：「我的曲球今天很有效果，他不會脫離掌控，才能夠讓對手揮空，變速球也是一樣，我想關鍵在這些球路大多數時候都能壓低，才能夠取得這些揮空。」

諾拉退場時球隊以1：0領先，這分還是他自己在5局上用二壘打敲回來的，不過這場雙重賽大都會隊在7局追平，8局延長賽史密斯（Dominic Smith）敲出再見安打。