MLB／沒有中間值！ 大谷近9安含7轟與2觸擊安

天使隊日籍好手大谷翔平再次展現全能身手，擔任第一棒在首局首打席開轟還不夠，3局又觸擊點出一壘打，不過天使隊最終仍以3：4敗給光芒隊。

大谷翔平面對光芒先發投手基特里奇（Andrew Kittredge）的首打席，就將一顆89.9哩的變速球敲到純品康納球場的屋頂下方貓道，這座球場啟用以來第39次有人打到這個設施。

這發全壘打距離453呎遠、擊球初速116.1哩，打破首局首打席全壘打擊球最快速度，超越太空人隊史布林格（George Springer）去年敲出的115.8哩。

天使隊原本開路先鋒厄普頓（Justin Upton）列入傷兵，將大谷排到第一棒，也讓他締造歷史，成為133年以來第一位單季敲出首局首打席全壘打又有拿下勝投的球員，上一位是1888年的白襪隊的萊恩（Jimmy Ryan）。

創下兩個紀錄，大谷翔平第二打席再露一手，3局短打將球點到一壘方向，不僅成功推進跑者到三壘，自己也靠腳程跑上一壘，讓天使隊在該局再添1分，以3：3追平。

7局上天使中繼投手蘇亞雷斯（Jose Suarez）連投2次保送又被敲安，形成滿壘，退場後接手的希謝克（Steve Cishek）一顆觸身球，直接送給對手超前分，天使就此輸球。

大谷翔平本場4打數2安打，打擊率2成69，有1打點、1得分，有趣的是，他最近敲出的9支安打，有7發全壘打、2支觸擊安打，沒有其他選項。

大谷翔平轟出本季第24轟不久，藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也開轟，再次以25轟獨居全壘打王，這是兩人本季第7次同日開轟，互不相讓。