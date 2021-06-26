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MLB／小塔提斯婉拒全壘打大賽 提前預測大谷會勝出

聯合新聞網 / 綜合報導
小塔提斯宣布不會參加全明星周的全壘打大賽。 美聯社
小塔提斯宣布不會參加全明星周的全壘打大賽。 美聯社

球迷要失望了，目前以22轟排名國聯第一的教士超級新星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），今天宣布不會參加全明星周的全壘打大賽，他指出本季反覆的肩傷與為了幫球隊拚季後賽，是他婉拒參賽的主因。

塔提斯本季因肩傷已數度進出傷兵名單，參加全壘打賽頻繁揮棒恐有加劇傷勢的風險，加上教士目前在國聯西區仍落後第一的巨人4.5場勝差，為了保持健康，讓他決定缺席今年的盛會，但未來仍有機會獻技。

「我才22歲，未來還有很多機會參加全壘打大賽，到時我會盡可能帶給大家一場秀」，塔提斯這麼說。

目前全壘打大賽僅有天使「二刀流」大谷翔平、與要挑戰衛冕的大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）確認參賽，暫居兩聯盟全壘打王的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與小塔提斯都選擇退出，讓比賽星度大減，兩名「星二代」也無緣與大谷對決，不過小塔提斯倒是對記者提前做出預測：「大谷會贏得今年的全壘打大賽」！

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