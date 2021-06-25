MLB／「我不要敬遠！」 洋基查普曼與教頭休息室爆衝突

洋基隊終結者查普曼（Aroldis Chapman）昨役（24日）面對皇家，9局上場投出本月第二次救援失敗，該局結束後疑似與教練布恩（Aaron Boone）意見不合，在休息室摔手套發洩怒火。

More of Chapman absolutely pissed pic.twitter.com/XfCAl9kN9Y — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 24, 2021

昨役洋基帶著4：3的領先進入9局，查普曼先是三振了多茲爾（Hunter Dozier）後，被泰勒（Michael A. Taylor）敲出安打，雖然回穩三振掉代打的阿爾貝托（Hanser Alberto），卻被下一棒的馬力菲德（Whit Merrifield）敲出右外野安打形成一、三壘有人，此時教練團選擇敬遠保送桑塔納（Carlos Santana），查普曼大吼表達反對，最後仍遵照指示，結果接著的李維羅（Sebastian Rivero）再選到保送擠回追平分，歐亨（Ryan O’Hearn）補上超前比分安打，讓他一度成為敗戰投手候選。

該局結束後查普曼在休息室怒吼，並將手套摔在地上，宣洩總教練對自己的不信任，所幸9局下半，洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）拉出一發左外野的平射砲，直接追平比分，史坦頓（Giancarlo Stanton）也敲安上壘，最終由沃特補上最後一擊結束比賽。

賽後洋基教頭布恩表示，兩人已經透過溝通解決爭議，「他會不開心我可以理解，身為投手當然想和桑塔納，但作為教練我必須避免最糟的情況發生。」、「但我想最正確的選擇應該是讓他們兩人對決。」