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MLB／大勝老虎奪11連勝 太空人距隊史紀錄僅一步之遙

中央社 / 底特律24日綜合外電報導
太空人隊艾瓦瑞茲(左)。 路透
太空人隊艾瓦瑞茲(左)。 路透

太空人今天靠艾瓦瑞茲轟出滿貫砲、單場掃進5打點，和史卓（Myles Straw）6打數4安打，串起全隊18安的綿密火網，以12比3大勝老虎拿下11連勝，續朝隊史連勝紀錄邁進。

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天痛擊底特律老虎拿下11連勝，距隊史最佳的12連勝僅一步之遙，他們過去曾在1994年、2004年、2008年，3度創造12連勝的佳績。

柯利亞（Carlos Correa）此役為太空人貢獻3支安打3分打點，古利爾（Yuli Gurriel）有5打數3安打1打點的成績，馬多納多（Martin Maldonado）則有2支安打2分打點進帳。

太空人先發投手賈西亞（Luis Garcia）今天投6局，有5次三振、2個保送，被擊出7支安打，丟掉的2分都是自責分，拿下本季第6勝（另有4敗）。

老虎今天進攻上表現最好的是巴杜（Akil Baddoo），此役他有5打數3安打1打點的表現。老虎先發的尤瑞尼亞（Jose Urena）今天只投3.2局，被打8支安打掉6分，其中4分是自責分。

這場比賽，太空人在2局上半拿下2分，以2比0領先，接下來在3上、4上、5上又分別拿下2分，9上靠艾瓦瓦茲（Yordan Alvarez）生涯的第2發的滿貫全壘打，臨去秋波再下4分；老虎則是在3下、6下、9下各要回1分。

老虎 古利爾

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