MLB／天才小史復健進度不樂觀 教練透露歸期仍未定

國民隊「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）開季傷傷停停，至今歸期仍未定，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）今天再次提及子弟兵的復健狀況，表示自己沒有給小史特定時間回歸，距離復出可能還得再等等。

史特拉斯堡自4月初面對紅雀產生肩部不適的症狀後，18日進入10天傷兵名單，於5月21日復出後再度於6月2日因頸部傷勢關機，先前傳出他的傷勢來自於從右頸至右肩的區域性神經問題，與2018年的傷勢類似，目前仍處於復健狀態。

教頭馬丁尼茲雖然透露史特拉斯堡已經能進行150英尺的傳接球，但面對實際復出時間也語帶保留，表示可能還需要一段時間。

從2019年替華盛頓奪下隊史第一座世界大賽冠軍，並榮膺世界大賽MVP後，史特拉斯堡與國民簽下一紙7年2億4500萬鉅約，不過在之後的2年內，他只替球隊先發了7場比賽，合計1勝3敗，防禦率5.74，去年因右手傷勢賽季報銷，由於出場數太少導致數據的參考價值不大，不過目前來看，此筆簽約的價值尚未反映在這位32歲右投身上。