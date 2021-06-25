MLB／小熊聯手對道奇投出無安打 聯盟本季第七場平紀錄

小熊隊今天4名投手聯手，對道奇隊投出無安打比賽，是大聯盟本季第7次出現無安打比賽，追平大聯盟現代棒球（1900年）以來的單季最多紀錄，而上半季都還沒有結束。

小熊隊先發投手戴維斯（Zach Davies）投6局，泰普拉（Ryan Tepera）、查芬（Andrew Chafin）、金布洛爾（Craig Kimbrel）各1局皆無失分，合計雖有8次保送，但沒有出現任何1支安打，以4：0擊敗道奇隊。

這是小熊隊史17場無安打比賽中，第一次出現聯手無安打比賽，大聯盟本季第7場無安打比賽，追平1990、1991、2012、2015年的單季最多紀錄。

道奇強投布勒（Walker Buehler）6局失3分的優質先發吞下本季首敗，小熊隊在首局貝茲（Javier Baez）敲出陽春砲、6局康崔拉斯（Willson Contreras）的兩分砲，為比賽定調。