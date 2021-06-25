MLB／蝴蝶球投手也要檢查！金鶯詹尼斯流浪11年圓夢初登板

金鶯隊右投詹尼斯（Mickey Jannis）在世界各地當棒球浪人11年，33歲的他是2010年選秀第44輪的第1331順位，昨（24日）總算迎來大聯盟初登板，不過身為蝴蝶球投手的他，轉速可是越低越好，但中場也得接受裁判的嚴格審查是否用「油」，讓外界有點啼笑皆非。

詹尼斯昨役雖然主投3.1局就被敲8支安打失7分，但他是聯盟稀有的蝴蝶球投手，據數據統計，本季至今全聯盟僅出現74顆蝴蝶球，其中有62顆是由昨晚的詹尼斯投出，而他的棒球路同樣艱辛，期間也曾赴獨立聯盟與海外打拚，輾轉待過15支球隊，直到本季於小聯盟3A投出防禦率2.92的成績才獲得機會。

等了11年終於圓夢登上大聯盟，成為最新勵志故事，詹尼斯在賽前受訪時說：「我無法用言語形容這一切對我的意義。在我內心深處始終相信自己能在大聯盟投球，這也是我不放棄的原因。」

「我告訴老婆，只要我覺得還有機會，我就會持續追夢，她也全力支持，和我的爸媽一起做我的後盾，這真的是非常特別的一刻」，詹寧斯補充說道。

不過此戰有趣的是，在當下轉速稱道的投球風氣下，即便是讓球「停止旋轉」的蝴蝶球投手，大聯盟還是不免俗地在中場對他進行盤查，形成令人有些摸不著頭緒的一幕。

Mickey Jannis, a knuckleballer, getting checked for spin-increasing substances lol pic.twitter.com/dJOVZluwuk — Ben Porter (@Ben13Porter) June 24, 2021

可惜詹寧斯生涯首戰表現並不好，後援3.1局就被打爆，挨了8安包含3轟狂丟7分，送出1K另有4次保送，期待他還有下次上場機會，球迷才有繼續看到「蝴蝶」繼續飛舞在大聯盟場上。