MLB／明星賽球衣出爐又挨轟 球迷：見過最醜的球衣

今日天使主場迎戰巨人上演兩強對決，由大谷翔平先發對上王牌高斯曼（Kevin Gausman），直到3局兩人都無失分，大谷在打擊區上對決時面對一顆指叉球揮了個大空棒，他也在賽後訪問時表示：「他是我們之中

2021-06-24 17:39