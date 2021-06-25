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MLB／明星賽球衣出爐又挨轟 球迷：見過最醜的球衣
本季大聯盟明星賽球衣正式公開，只是不免俗地再度遭球迷撻伐，這次官方設計融入了主辦球隊洛磯的主色調，卻引來不少負面評論，更有人直呼：「這是我見過最醜的球衣。」
Introducing the 2021 All-Star Game jerseys! pic.twitter.com/BAdYtOluwe— All-Star Game (@AllStarGame) June 24, 2021
本季明星賽一改往年穿著自家球隊球衣的傳統，全員都將披上各自聯盟球衣上場，不過今日設計球衣曝光後卻引來一面倒負評，本次球衣連版型都有微調，彷彿Polo衫般，領子上附有2顆大鈕扣，球帽則採用了紅色球隊Logo與紫色星狀外環，《SB Nation》做了喜好度投票，有16%表示喜歡，24%表達無意見，高達61%選擇了討厭。
網友的評論也毫不客氣，有人認為球帽Logo上的設計跟太空人外環的星狀圖案根本如出一徹，也有人覺得紅色與紫色的搭配太不自然，「這設計太糟糕了，更糟的是，球員得穿著這種球衣參加明星賽。」、「設計師真該被開除。」、「這是我有生以來看過最醜的球衣。」
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