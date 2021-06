MLB／5戰8轟擋都擋不住！國民開路先鋒史瓦伯創紀錄

國民隊外野手史瓦伯(Kyle Schwarber)近期狀況火燙,除了6月12發全壘打,近11場打擊率.372,敲出11發全壘打和22分打點,近5場更是敲出8轟,追平聯盟歷史第2多紀錄。

T W E L V E for No. 1⃣2⃣ Here are all 12 HRs Leadoff Hitter Kyle Schwarber has crushed since June 12. @kschwarb12 // #NATITUDE pic.twitter.com/OY39WWd6Ep

開季慢熱的史瓦伯在季初一度被調離中心打線,想不到被總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)調至開路先鋒後打擊大爆發,近5戰敲出8轟,今天(25日)對上馬林魚又有雙響炮進帳,單場4支2貢獻4分打點,助球隊以7:3重回五成勝率,本季累積21發全壘打,這個月直接從中段班直衝到國聯第二,僅次於教士隊塔提斯(Fernando Tatis Jr.)的22轟。

據聯盟紀錄指出,史瓦伯近5場的表現追平聯盟歷史第二多的紀錄,僅次於格林(Shawn Green)在2002年創下的5場9轟,《USA Today》也指出,他有望超車前國民強打少年哈波(Bryce Harper)的單月13發全壘打,目前他以單月12支全壘打居次,只要再敲出1支全壘打就可追平隊史紀錄。

Kyle Schwarber has 8 HR in a 5-game span, tied for the 2nd most in @MLB history.



The only player with more is Shawn Green (9 HR, 2002).