MLB／5戰8轟擋都擋不住！國民開路先鋒史瓦伯創紀錄
國民隊外野手史瓦伯（Kyle Schwarber）近期狀況火燙，除了6月12發全壘打，近11場打擊率.372，敲出11發全壘打和22分打點，近5場更是敲出8轟，追平聯盟歷史第2多紀錄。
T W E L V E for No. 1⃣2⃣— Washington Nationals (@Nationals) June 25, 2021
Here are all 12 HRs Leadoff Hitter Kyle Schwarber has crushed since June 12.@kschwarb12 // #NATITUDE pic.twitter.com/OY39WWd6Ep
開季慢熱的史瓦伯在季初一度被調離中心打線，想不到被總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）調至開路先鋒後打擊大爆發，近5戰敲出8轟，今天（25日）對上馬林魚又有雙響炮進帳，單場4支2貢獻4分打點，助球隊以7：3重回五成勝率，本季累積21發全壘打，這個月直接從中段班直衝到國聯第二，僅次於教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的22轟。
據聯盟紀錄指出，史瓦伯近5場的表現追平聯盟歷史第二多的紀錄，僅次於格林（Shawn Green）在2002年創下的5場9轟，《USA Today》也指出，他有望超車前國民強打少年哈波（Bryce Harper）的單月13發全壘打，目前他以單月12支全壘打居次，只要再敲出1支全壘打就可追平隊史紀錄。
Kyle Schwarber has 8 HR in a 5-game span, tied for the 2nd most in @MLB history.— MLB Stats (@MLBStats) June 24, 2021
The only player with more is Shawn Green (9 HR, 2002).
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