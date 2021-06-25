MLB／5戰8轟擋都擋不住！國民開路先鋒史瓦伯創紀錄

國民隊外野手史瓦伯（Kyle Schwarber）近期狀況火燙，除了6月12發全壘打，近11場打擊率.372，敲出11發全壘打和22分打點，近5場更是敲出8轟，追平聯盟歷史第2多紀錄。

T W E L V E for No. 1⃣2⃣



Here are all 12 HRs Leadoff Hitter Kyle Schwarber has crushed since June 12.@kschwarb12 // #NATITUDE pic.twitter.com/OY39WWd6Ep — Washington Nationals (@Nationals) June 25, 2021

開季慢熱的史瓦伯在季初一度被調離中心打線，想不到被總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）調至開路先鋒後打擊大爆發，近5戰敲出8轟，今天（25日）對上馬林魚又有雙響炮進帳，單場4支2貢獻4分打點，助球隊以7：3重回五成勝率，本季累積21發全壘打，這個月直接從中段班直衝到國聯第二，僅次於教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的22轟。

據聯盟紀錄指出，史瓦伯近5場的表現追平聯盟歷史第二多的紀錄，僅次於格林（Shawn Green）在2002年創下的5場9轟，《USA Today》也指出，他有望超車前國民強打少年哈波（Bryce Harper）的單月13發全壘打，目前他以單月12支全壘打居次，只要再敲出1支全壘打就可追平隊史紀錄。