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MLB／看過李灝宇打球 費城人球探總監想到前國聯MVP

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
費城人隊國際球探總監阿格斯帝內利觀察李灝宇已久，讓他聯想到前國聯MVP肯特。 聯合報系資料照
費城人隊國際球探總監阿格斯帝內利觀察李灝宇已久，讓他聯想到前國聯MVP肯特。 聯合報系資料照

費城人隊上周正式簽下平鎮高中18歲好手李灝宇，國際球探總監阿格斯帝內利（Sal Agostinelli）也透露對他有很大期待，聯想到前國聯MVP肯特（Jeff Kent）。

「告訴你一件事，這傢伙真的非常非常能打。」阿格斯帝內利在接受費城人小聯盟「理海谷鐵豬」廣播網訪問時提到，對於「怪力男」李灝宇的看法。

阿格斯帝內利說：「他有力量，大概5呎10、11吋左右（約178、180公分），但體重有190磅（約86公斤），會是個體格不錯的小子，讓我想到肯特那類型的選手，沒有那麼大隻，但是揮棒速度很棒，辨識球種能力也很高階。」

肯特在1989年選秀第20輪第523順位被藍鳥隊選中，但是在大聯盟生存了17個球季，累積2461支安打和377發全壘打，2000年更獲選國聯MVP，也拿過4次二壘手銀棒獎。

阿格斯帝內利在2019年U18世界青棒賽時曾親自到亞洲看李灝宇比賽，「我希望他能如預期的成長，因為我看過他對上世界頂尖的投手，無論是變化球獲釋97、98哩的速球，他都能夠應付，對上美國隊也打得很好，裡面有去年選秀進入美職的高中投手，而且他也展現反方向攻擊的能力。」

費城人 選秀 平鎮高中

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