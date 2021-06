MLB／有仇必報？薛則要裁判檢查哈波的「油」頭

昨天(23日)才因投手新制與費城人教練吉拉迪(Joe Girardi)搞得不愉快的國民強投薛則(Max Scherzer),今天在比賽中開玩笑,要裁判檢查前隊友哈波(Bryce Harper)的一頭秀髮,是否有用「油」的嫌疑。

薛則昨役第四局還沒投完,就被對方教頭吉拉迪三度要求檢查是否用油,這讓拿過三屆塞揚獎的他不滿,把帽子、手套隨手一丟,甚至準備連褲子都要脫了,而吉拉迪則在賽後表示,他檢舉的原因是因為不曾看過薛則那樣抓自己的頭髮。

Max Scherzer and the Nats want Bryce's hair to get checked for substances, too 😂😂 pic.twitter.com/tdfSVOMd95