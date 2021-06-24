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MLB／有仇必報？薛則要裁判檢查哈波的「油」頭

聯合新聞網 / 綜合報導
費城人哈波（Bryce Harper）。 美聯社
費城人哈波（Bryce Harper）。 美聯社

昨天（23日）才因投手新制與費城人教練吉拉迪（Joe Girardi）搞得不愉快的國民強投薛則（Max Scherzer），今天在比賽中開玩笑，要裁判檢查前隊友哈波（Bryce Harper）的一頭秀髮，是否有用「油」的嫌疑。

薛則昨役第四局還沒投完，就被對方教頭吉拉迪三度要求檢查是否用油，這讓拿過三屆塞揚獎的他不滿，把帽子、手套隨手一丟，甚至準備連褲子都要脫了，而吉拉迪則在賽後表示，他檢舉的原因是因為不曾看過薛則那樣抓自己的頭髮。

薛則與國民隊老大哥齊默曼（Ryan Zimmerman）決定在今天以牙還牙，在前隊友哈波上場打擊時，要裁判好好檢查他那油亮的秀髮，讓哈波本人都忍不住大笑。

而對於昨役外部物質的看法，哈波則認為應交由專家鑑定，「我不認為這事應該藉由裁判之手執行，而是交給場外的其他專家。」並期望聯盟可以找到對打者或投手皆公平的作法。

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