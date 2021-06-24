MLB／巨人高斯曼指叉球太驚人 大谷揮空後也自嘆弗如

今日天使主場迎戰巨人上演兩強對決，由大谷翔平先發對上王牌高斯曼（Kevin Gausman），直到3局兩人都無失分，大谷在打擊區上對決時面對一顆指叉球揮了個大空棒，他也在賽後訪問時表示：「他是我們之中指叉球投得最好的。」

本場比賽兩位先發都手皆無關勝敗，最終巨人在延長賽13局以9：3獲勝，大谷6局失1分送出9次三振，高斯曼則是7局失1分也送出9K，兩人合計製造了40次揮空。

Gausman's splitter had Ohtani shook 😲 pic.twitter.com/0Up21HEBrH — SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) June 23, 2021

大谷在打擊區上與高斯曼正面對決3次，不過他3打數盡墨，還吞下2次三振，在第3局1出局時，他被一顆指叉球吊中，揮了個大空棒後頭盔還滾了下來，並向天空做了一個鬼臉。

賽後大谷翔平透過翻譯表示：「他（高斯曼）是一名出色的投手，我從未看過這樣移動的指叉球，他是我們之中投得最好的。」

高斯曼也不吝稱讚大谷，「在熱身的時候，你就知道他是個與眾不同的動物。」、「通常人們不太看先發投手熱身的，但大谷不一樣，總是被媒體和球迷包圍，而且他既能投99英里的速球，又能把球扛出全壘打牆，他絕對是一個特別的選手。」