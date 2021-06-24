MLB／太空人無人能擋10連勝 得失分差創40年紀錄

今太空人以13：0大勝金鶯完成系列賽橫掃，除了推進10連勝，這10場的得失分差也創下聯盟近40年最高紀錄。

除了堅強的打線，投手群的優異表現也是連勝的關鍵，在近10場比賽中，太空人共攻下81分（117支安打），投手群僅失21分（55支安打），其中10場以內超過60分的得失分差與安打數差距，聯盟有史以來只發生過4次，分別是1922年的海盜、1939年的洋基與1979年的天使。

團隊數據面來看，太空人以.808的OPS勇冠全聯盟，遙遙領先藍鳥的.768，打下的405分打點更是比第二的道奇多上45分（360），投手方面，團隊防禦率則以3.53名列聯盟第八，被打擊率更是以.216排名第三，可謂投打表現皆十分出眾。

目前太空人拉出一波10連勝，距離隊史最佳的12連勝還差2場，接下來他們將面對美聯中區墊底的老虎，相當有機會再次突破紀錄。