MLB／查普曼「校正回歸」又放火！洋基再見安驚險取勝

洋基隊終結者查普曼（Aroldis Chapman）近期數據開始「校正回歸」，今主場面對皇家再度砸鍋，這是他6月的第2次，近7場防禦率高達11.81，所幸靠著沃特（Luke Voit）9局下半的再見安打，終場以6：5驚險取勝。

洋基帶著4：3的領先進入9局，查普曼先是三振了多茲爾（Hunter Dozier）後，被泰勒（Michael A. Taylor）敲出安打，雖然回穩三振掉代打的阿爾貝托（Hanser Alberto），卻被下一棒的馬力菲德（Whit Merrifield）敲出右外野安打形成一、三壘有人，此時教練團選擇保送桑塔納（Carlos Santana），接著的李維羅（Sebastian Rivero）再選到保送擠回追平分，歐亨（Ryan O’Hearn）補上超前比分安打，讓查普曼一度成為敗戰投手候選。

所幸9局下半，洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）拉出一發左外野的平射砲，直接追平比分，史坦頓（Giancarlo Stanton）也敲安上壘，最終由沃特補上最後一擊結束比賽。

查普曼從季初開始是本季後援投手的大驚奇，在球種中加入指叉球後，一度讓他的表現無懈可擊，防禦率甚至不到1，更有超過18的誇張K/9（每9局三振次數），沒想到近幾個禮拜表現急速下滑，近7場防禦率高達11.81，不但在5.1局的投球中被敲出12支安打，更送出5次保送失7分，賽季防禦率暴漲至2.54，讓人不得不擔憂洋基的最終防線是否出了什麼問題。