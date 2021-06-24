MLB／用「臨檢」拐氣？ 克蕭力挺薛則：挑戰失敗應有懲處

在昨日國民客場對戰費城人的賽事中，國民先發投手薛則（Max Scherzer）被對方教頭吉拉迪（Joe Girardi）單場「臨檢」3次，似乎用投手新制來「拐氣」，道奇隊王牌克蕭（Clayton Kershaw）也跳出來喊話，認為教練的無限上綱太不合理，如果沒有找到外部物質證據，應該要有懲罰機制。

薛則昨役第四局還沒投完，就被對方教頭吉拉迪三度要求檢查是否用油，這讓拿過三屆塞揚獎的他不滿，把帽子、手套隨手一丟，甚至準備連褲子都要脫了。

克蕭在今日受訪時表示，他認為薛則是這世代最好的投手之一，這樣的檢查變相是在打亂投手的節奏，「我覺得如果裁判沒抓到投手有使用外部物質，應該要讓總教練受罰。」昨日薛則主投5局僅被敲2安失1分，送出8次三振卻也投出3次保送。