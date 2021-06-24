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MLB／王牌薛則被刁難 國民總管稱吉拉迪是「詐欺的藝術家」

聯合新聞網 / 綜合報導
國民先發投手薛則比賽中屢被費城人教頭刁難，國民總管瑞佐跳出來力挺自家王牌。 美聯社
國民先發投手薛則比賽中屢被費城人教頭刁難，國民總管瑞佐跳出來力挺自家王牌。 美聯社

在昨日國民客場對戰費城人的賽事中，國民先發投手薛則（Max Scherzer）被對方教頭吉拉迪（Joe Girardi）單場「臨檢」3次，似乎是在利用投手新制來「拐氣」，今國民隊總管瑞佐（Mike Rizzo）更一口咬定了此說法，表示吉拉迪是「詐欺藝術家」。

瑞佐重話批評：「我替吉拉迪感到羞恥、替費城人感到羞恥、這對棒球都是種羞恥。」昨役薛則在4局上三振打者製造一出局後，吉拉迪馬上喊暫停，要裁判好好檢查薛則是否抹「油」，這也是單場第三次，薛則雙手一攤，甚至連皮帶都解了，準備把褲子也脫了以示清白，雖然最後什麼也沒查出，但已經明顯影響投手的節奏。

瑞佐替自家球員抱不平：「吉拉迪就是個詐欺的藝術家，我愛他，所以我非常了解他這個人，他總是在電視上搞這些小手段。」費城人總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）則跳出來護航：「我不管瑞佐說什麼，但他所說的不是吉拉迪的為人，就我所知，他跟騙子八竿子打不著，他是一個非常真誠的人，他做的事在他的職務範圍內。」並強調球團有與聯盟協商過，證實吉拉迪的行為是允許且合法的。

瑞佐補充道：「吉拉迪的行為跟外部物質無關，而這就是我們球團該處理的部分。」、「另外如果你認為這樣做可以壓制薛則，那麼你錯了，你只會把他激怒，然後讓他更加專注於賽場。」

詐欺 藝術家 臨檢 裁判

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