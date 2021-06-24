MLB／面對最多轟球隊 大谷翔平：感覺對方有做功課

對上全大聯盟開轟數最多的巨人隊，大谷翔平今天先發6局失1分、9次三振，這樣的好成績他仍有不滿意的地方，就是無法降低投球數，投出105球是本季新高。

大谷翔平本季第8度同場投打二刀流，在投手丘上6局雖然被敲6支安打，但只有5局上亞斯川斯基（Mike Yastrzemski）的陽春砲造成傷害，作為打者則是3打數無安打、吞2K，天使隊最終在延長賽13局以3：9輸球。

「天氣太熱了。」大谷翔平賽後表示：「但我還是想辦法投到6局，如果能夠減少一點用球數就好。」

面對大聯盟最多轟的球隊，大谷翔平說：「感覺他們有看球探報告、做了很多功課，但我還是試著展現自己的優勢，被開轟的那一球投到有點紅中的地方，除此之外都很好。」

大谷翔平的球速在開賽時約在90哩出頭，但隨著比賽逐漸加速，到5局飆出整場最速的99.2哩，大谷翔平表示：「一開始身體有些沈重，活動有點困難，或許這是球速沒起來的原因，但隨著比賽，我感覺越來越好，球速也上升了。」

大谷今天投了105球不僅是本季新高，也是生涯次多，上一次破百是2018年5月21日對光芒隊的110球，總教練麥登（Joe Maddon）表示：「他全力以赴、使力投球，又是一場精彩的表現，也給了我們贏球機會。」

大谷雖然只丟1分，但天使打線也僅打回1分，雙方1：1進入延長賽，取消指定打擊、人手不足的天使隊在12局又遇到捕手鈴木清傷退的危機，最終在13局上丟掉7分，未能拿下勝利。