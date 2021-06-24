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MLB／拚二連霸！大都會阿隆索再度報名全壘打大賽
大谷翔平的挑戰者來了！2019年全壘打大賽冠軍「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），今宣布再次加入戰局，角逐繼2020疫情停辦後的二連霸。
阿隆索表示，自己老早在開季時就透露參加全壘打大賽的意願，「第一次參加時我玩得很開心，希望能再參賽一次，我想再贏一座冠軍。」本季明星賽將在素有「打者天堂」的洛磯隊主場舉辦，日前天使隊「二刀流」大谷翔平也宣告參加。
拿過2座全壘打大賽冠軍的球員，歷史上只有3位，其一是於2013-14年連霸的「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes），「小王子」費爾德（Prince Fielder）也曾於09年與12年奪冠，小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）更是於1994、98、99年完成3冠的霸業。
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