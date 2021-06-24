快訊

是醫師也是新手媽媽：主治醫生曝育兒與工作的拉扯

政院拍板！暫緩實施6月夏季電價 減免服務業、農業電費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／拚二連霸！大都會阿隆索再度報名全壘打大賽

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會阿隆索（Pete Alonso）宣布要參加全壘打大賽挑戰二連霸。 美聯社
大都會阿隆索（Pete Alonso）宣布要參加全壘打大賽挑戰二連霸。 美聯社

大谷翔平的挑戰者來了！2019年全壘打大賽冠軍「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），今宣布再次加入戰局，角逐繼2020疫情停辦後的二連霸。

阿隆索表示，自己老早在開季時就透露參加全壘打大賽的意願，「第一次參加時我玩得很開心，希望能再參賽一次，我想再贏一座冠軍。」本季明星賽將在素有「打者天堂」的洛磯隊主場舉辦，日前天使隊「二刀流」大谷翔平也宣告參加。

拿過2座全壘打大賽冠軍的球員，歷史上只有3位，其一是於2013-14年連霸的「古巴飛彈」塞佩達斯（Yoenis Cespedes），「小王子」費爾德（Prince Fielder）也曾於09年與12年奪冠，小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）更是於1994、98、99年完成3冠的霸業。

北極熊 古巴 疫情 飛彈

相關新聞

看好了世界 狄葛隆正在改寫歷史最佳投球紀錄

說到今年大聯盟最熱門的話題人物，除了演出前無古人的二刀流表現的大谷翔平，以及準備挑戰三冠王的小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)外，絕不能忽略正在締造歷史單季最佳投球成績的大都會王牌

查外部物質讓投手受辱 大聯盟應端出最佳規則才治本

大聯盟好不容易在美國幾乎全面解封下，逐漸步上後新冠疫情回歸道路上。但好景不長，緊接而來是爆出多數投手使用外部物質的用油醜聞。為此，大聯盟官方決定在美國時間6月20日起，以迅雷不及掩耳速度來執行抽查投手

MLB／大谷二刀流創跨聯盟比賽紀錄 6局9K無關勝敗

天使隊好手大谷翔平今天對巨人隊繳出6局失1分的好投，三振更多達9次，然而打線在前9局也僅得1分，最終由巨人隊在13局延長...

MLB／面對最多轟球隊 大谷翔平：感覺對方有做功課

對上全大聯盟開轟數最多的巨人隊，大谷翔平今天先發6局失1分、9次三振，這樣的好成績他仍有不滿意的地方，就是無法降低投球數...

MLB／兩度受檢笑容以對 大谷翔平還主動解皮帶

大聯盟近日嚴抓投手使用外部物質，今天先發登板的大谷翔平也不例外，一場比賽被檢查兩次，但他都以微笑面對，還主動「寬衣解帶」...

MLB／拚二連霸！大都會阿隆索再度報名全壘打大賽

大谷翔平的挑戰者來了！2019年全壘打大賽冠軍「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），今宣布再次加入戰局，角逐繼2020疫情停辦後的二連霸。 阿隆索表示，自己老早在開季時就透露參加全壘打大賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。