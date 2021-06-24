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MLB／兩度受檢笑容以對 大谷翔平還主動解皮帶

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷一場比賽被檢查兩次，但他都以微笑面對，還主動「寬衣解帶」。 美聯社
大谷一場比賽被檢查兩次，但他都以微笑面對，還主動「寬衣解帶」。 美聯社

大聯盟近日嚴抓投手使用外部物質，今天先發登板的大谷翔平也不例外，一場比賽被檢查兩次，但他都以微笑面對，還主動「寬衣解帶」，讓美媒直呼：「可愛。」

大谷翔平今天在2局上投完後，第一次被檢查是否使用外部物質，看到裁判上前就遞出手套、脫下帽子，還主動將手放在腰部，似乎在詢問是否要檢查皮帶？隨後也鬆開皮帶讓裁判檢查。

接下來4局上投完後，大谷翔平也再次接受檢查，同樣安全過關，全程也以笑容面對。

大谷翔平這樣的反應讓，美職專欄作家卡拉比斯（Jared Carrabis）直讚：「一個能夠投到100哩而且全壘打一度領先聯盟的人，應該很可怕，但他卻是聯盟最可愛的球員。」

也有球迷稱讚大谷翔平的態度為之後受檢投手做了好示範，更有球迷開玩笑說，「他們應該要檢查這傢伙是不是人類才對吧，他投球跟打擊都太棒了。」

大谷翔平 大聯盟

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