MLB／大谷二刀流創跨聯盟比賽紀錄 6局9K無關勝敗

天使隊好手大谷翔平今天對巨人隊繳出6局失1分的好投，三振更多達9次，然而打線在前9局也僅得1分，最終由巨人隊在13局延長賽以9：3獲勝，大谷怪不得別人，自己3打數也未敲安。

今天比賽開打大谷翔平就先創下一項紀錄，天使隊在跨聯盟戰取消指定打擊制，讓大谷展現二刀流，反而國聯的巨人隊採用指定打擊，這是大聯盟史上第一次。

雖然天使外野手厄普頓（Justin Upton）因為背部緊繃不出賽、人手短缺，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）坦言仍需要大谷的棒子，「很明顯，沒有他完全是另一個打線，他又是聯盟頂尖，很難不讓翔平上去打。」

投手大谷今天表現無懈可擊，用105球是本季新高、生涯次高，投完6局，雖然被敲6支安打，但只有5局上亞斯川斯基（Mike Yastrzemski）的陽春砲造成傷害，共有9次三振、2次保送，防禦率2.58。

大谷今天球速隨著局數增加，5局挨轟後又遇到一二壘有人危機，但他也連飆2次三振，並投出本場最快的99.2哩球速，本季第11場先發投球締造生涯新高，但最終無關勝敗，59.1局投出82次三振。

投手大谷讓對手打不到球，打者翔平也打不到對手的球，此戰3打數無安打還吞2K。 路透社

不過打者翔平表現不符合教頭預期，首局第一打席敲出一壘滾地出局、3局、5局兩次上場打擊都遭到三振，3打數無安打，打擊率降到2.65。

大谷翔平6局投完就退場休息，而天使隊在5局下靠著蘭基佛（Luis Rengifo）的陽春砲追平，兩隊就以1：1進入延長賽。

天使隊牛棚很爭氣，然而打到12局捕手出狀況，鈴木清被擦棒球打到頭，無法續戰，只好將外野手瓦德（Taylor Ward）拉來客串，投手坎寧（Griffin Canning）接守外野，天使隊該局丟掉1分，但下半追平，可惜13局仍崩盤，被巨人隊攻下7分。