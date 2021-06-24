查外部物質讓投手受辱 大聯盟應端出最佳規則才治本

大聯盟好不容易在美國幾乎全面解封下，逐漸步上後新冠疫情回歸道路上。但好景不長，緊接而來是爆出多數投手使用外部物質的用油醜聞。為此，大聯盟官方決定在美國時間6月20日起，以迅雷不及掩耳速度來執行抽查投手是否使用外部物質。有別於過去大聯盟傳出禁藥醜聞與作弊醜聞，這次用油事件堪稱是大聯盟首次以最迅速且果斷手段，來試圖終結這場危機事件，不過，也因此衍生出一系列值得注意現象。

首先，在大聯盟宣布開抓後首日，洋基王牌投手柯爾則是首當其衝受到媒體關注。由於柯爾的名字乃是先前在爆料清單上，所以他想當然爾會受到大聯盟官方特別關切。雖柯爾該場比賽並沒有因此，而出現投球失準狀況，可是不可否認，在數據公司特別監控之下，柯爾該場比賽投出球轉速是來自2017年球季以來新低。

至於上屆美聯塞揚獎得主畢柏(Shane Bieber)則是沒有那麼幸運。在面對打擊實力並不強的水手隊時，幾乎毫無招架之力，以往引以為傲的曲球，在該場比賽硬是被水手隊打者撈出全壘打大牆兩次。根據數據公司所公布數據，畢柏該場投出曲球比起過去轉速降了近14%。而該場比賽後，畢柏被印地安人隊放進了傷兵名單，預估將缺陣兩周。

大聯盟這次臨檢，重重影響到這群大聯盟投手們投球心情與尊嚴。 美聯社

兩位大投手在抽查日後首役投球威力大減，可說是血淋淋擺在球迷與大聯盟眼前。不過在難道就此就可以草率解讀出，上述這些明星投手們過去一定有使用過外部物質，增加自身投球威力嗎？答案是否定。因為這也只是大聯盟漫長162場賽季中兩場比賽而已。就算名氣如何大的投手，一場、兩場比賽失準乃是司空見慣。唯一能夠說明是大聯盟這次臨檢，重重影響到這群大聯盟投手們投球心情與尊嚴。

在本月20號後，大聯盟賦予裁判們多次盤查投手權力，甚至敵隊都有辦法要求裁判多次上前檢查投手權益。如此一來，許多投手在面對裁判們不厭其煩質疑後，激發出一場場火爆與失控舉動和場面，其中最著名的就屬運動家隊後援投手羅莫(Sergio Romo)與國民隊王牌投手薛則(Max Scherzer)。

國民隊王牌薛則在遇上費城人隊時慘遭對手教練吉拉迪(Joe Girardi)三度質疑，導致被裁判們三度搜身。自認為被對手羞辱的薛則更是與吉拉迪隔空嗆聲，整個場面頓時十分火爆。至於運動家隊的羅莫，則是看到裁判向他走過來試圖要檢查他身上是否有外部物質時，直接把球具一丟，並把球褲脫掉，用十分激烈方式向裁判表達自己對於搜身的不滿。

不同於過去針對於打者的禁藥風波，這次大聯盟理事長曼菲德(Bob Manfred)在面對投手用外部物質議題上，採用雷厲風行態度想藉此一勞永逸，但在一幫自視甚高的大聯盟投手眼中，這次大聯盟所使用方式，乃是十分不尊重投手舉動，未來球員工會是否就此介入還待觀察。

大聯盟這次在執行緝查投手們之餘，也當自先把最佳的遊戲規則端出來，才不會讓這些大投手們感到受辱之感。 法新社

而話說回來，大聯盟官方未來應該對於所謂「外部物質」之定義有更加詳細解釋，畢竟在近期的爆料指出，大聯盟投手使用外部物質來增進控球，早已是行之有年的不能說秘密。就如當年禁藥時期，大聯盟多少一代球星都因為大聯盟官方對於藥物的定義與規則始終無法與國際接軌，最後導致球員們被蒙上作假的引號，甚至失去進入到名人堂機會。所以說，大聯盟這次在執行緝查投手們之餘，也當自先把最佳的遊戲規則端出來，才不會讓這些大投手們感到受辱之感。