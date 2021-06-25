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MLB／今日戰績表 太空人亂槍打老虎拉出11連勝

聯合新聞網 / 整理
太空人艾瓦瑞茲6打點，助隊擊敗老虎拉出11連勝。 路透
太空人艾瓦瑞茲6打點，助隊擊敗老虎拉出11連勝。 路透

MLB今日戰績表

皇家 1：8 洋基

運動家 5：1 遊騎兵

金鶯 0：9 藍鳥

勇士 3：5 紅人

紅襪 0：1 光芒

太空人 12：3 老虎

國民 7：3 馬林魚

印地安人 4：1 雙城

海盜 8：2 紅雀

小熊 4：0 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

04:10 洛磯 vs. 釀酒人

04:10 費城人 vs. 大都會

07:00 洋基 vs. 紅襪

07:07 金鶯 vs. 藍鳥

07:10 天使 vs. 光芒

07:10 勇士 vs. 紅人

07:10 太空人 vs. 老虎

07:10 國民 vs. 馬林魚

07:40 費城人 vs. 大都會(雙重戰)

08:05 皇家 vs. 遊騎兵

08:10 印地安人 vs. 雙城

08:10 水手 vs. 白襪

08:15 海盜 vs. 紅雀

09:45 運動家 vs. 巨人

10:10 響尾蛇 vs. 教士

10:10 小熊 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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